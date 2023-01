Minderről a közelmúltban sajtótájékoztató keretében számolt be Janez Erjavec igazgató. Kiemelte: a Pomurski Sejem Rt. legfontosabb rendezvénye az AGRA nevet viselő nemzetközi mezőgazdasági és élelmiszeripari vásár, amely már több, mint hat évtizedes múltra tekint vissza. Idén ezt a programot augusztus 26. és 31. között rendezik meg, terveik szerint az eddigiekhez hasonló volumenben, illetve a kialakult hagyománynak megfelelően, azaz minősítési eljárásokkal is egybekötve. Mindez azt jelenti, hogy körülbelül harminc ország több mint 1500 kiállítója lesz jelen a vásáron. A partnerország ezúttal a Föld legnépesebb állama, a mintegy másfél milliárd lakosú India lesz, amely innovációs fejlesztései mellett azt is bemutatja, hogy miként lehet ennyi számára biztosítani az élelmiszerellátást.

Március 8. és 11. között tartják MEGRA nevű nemzetközi építő- és építőanyagipari szakkiállítást, ami szintén több évtizedes múltra tekint vissza. Miután az építőipar egész Európában munkaerőhiánnyal küzd, ezért itt a szakképzés lehetőségei és kihívásai is célkeresztbe kerülnek, valamint a nők helyzete az építőiparban témában szintén tartanak konferenciát.

Szeptember 21. és 24. között nemzetközi hadfelszerelési, polgári védelmi, mentési és honvédelmi szakvásárnak ad helyet Gornja Radgona. Janez Erjavec ezt a háborús helyzettel indokolta, továbbá úgy fogalmazott: ennek a programnak az európai haderők korszerűsítése lesz majd a fő témája.