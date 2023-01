Az országfásítási programot immár harmadik alkalommal szervezték meg a tízezer lélekszám alatti települések számára, ám Letenye – mint azt Farkas Szilárd polgármester lapunknak elmondta – most első ízben vett részt benne, s rögtön sikeresen. A három szakaszra bontott, nagyszabású programban eddig mintegy ezernyolcszáz település összesen negyvenhatezer közterületre kiültethető fát igényelt.

- Mi 16 darab fára nyújtottuk be igényünket, s a héten megérkezett tájékoztató levél szerint meg is kapjuk valamennyit – folytatta a polgármester. – Ez azt jelenti, hogy 11 darab amerikai hárshoz, két darab keskenylevelű kőrishez, továbbá egy-egy magas kőrishez, kislevelű hárshoz és ezüst hárshoz jut hozzá településünk. A programban nemcsak sorfát biztosítanak térítésmentesen az igénylők számára, hanem egy komplex fásítási csomagot is, amit minden településre le is szállítanak.

Farkas Szilárd azt is elmondta lapunknak: a fákat az őszi időszakban, közvetlenül a tervezett telepítés előtt kapja meg Letenye, s azokat a város belterületi részein, az utak mellett kívánják elültetni.