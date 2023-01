A sorozat keretében megalakult és újjászerveződött színjátszó körök először 2015-ben a Nemzeti Színházban megrendezett találkozón ismerkedtek egymással. Idén január 28-án 19 település színjátszói adnak egymásnak ugyanott randevút.

Vasboldogasszony színjátszó köre, - benne lakhegyiekkel, gősfaiakkal, egerváriakkal - három hónapja próbál a Pajtaszínház program keretében, hogy január 28-án bemutatkozzon a Nemzeti Színházban a Fonal-kód című színdarabbal, melyet Mihály Péter, a Hevesi Sándor Színház színművésze rendez. A Sárvíz-mente Parti Arc elnevezésű 10 tagú csoport adja elő a Grimm fivérek „A három fonóasszony” művének átdolgozását. Mihály Péter Fonal-kód címmel készített verses komédiát, ami rímes, népzenei betétekkel fűszerezett formában dolgozza fel az ismert történetet. A gyermekét egyedül nevelő anyára rendszerint „szégyent hozó”, lázadó korban lévő leány előtt nem várt lehetőség adódik: a királynő feleséget keres fiának…

A házi bemutatót január 22-én, vasárnap öt órakor tartják a hazai faluházban, amely külső megjelenésében az elmúlt évben újult meg.

A vasboldogasszonyiak több kulturális csoportja is otthonra talál a faluházban, a községi népdalkör, a nép- és modern tánccsoport mellett két szakkör, a gyöngyfűző és papírfonó tagjai is itt készülnek az áprilisi kiállításukra. A népdalkör pedig KÓTA megmérettetés előtt áll. A tánckarok a februári egervári iskolai alapítványi bálon lépnek fel legközelebb.

Pajtaszínházi zalaiak Zala 2017-ben csatlakozott a pajtaszínházi mozgalomhoz, tudtuk meg Matyasovszky Margittól, a Nemzeti Művelődési Intézet Zala Vármegyei Igazgatóságának igazgatójától. Eddig Bókaháza, Milejszeg, Teskánd, Egervár és Alibánfa amatőr színjátszói mutatkozhattak be a Nemzet Színház pódiumain. Az adott község legendáit feldolgozó előadásokra évente januárban kerül sor. A közösségi igényt és a sikert jelzi, hogy a csoportok egy része azóta is működik. A Pajtaszínház zalai fesztiváljai is nagy érdeklődés mellett zajlanak, a 2. találkozón 15 együttes vett részt, idén a harmadik találkozónak Kehidakustány ad otthont július 15-én. A programhoz további csatlakozókat vár a Nemzeti Művelődési Intézet zalai igazgatósága, ősszel lehet jelentkezni.

A vasboldogasszonyi önkormányzat úgy döntött, az energiaárak növekedése ellenére hetente egy napon nyitva tartja a házat, mert fontosnak tartja a közösségek működését, a különböző nehézségek idején főleg jólesik az alkotó baráti együttlét. Ezt szolgálják a közös kirándulások is, tavasszal például Toscanába utaznak, de jártak már együtt Erdélyben, Ljubljanában, Mariborban is.

Németh Zsolt polgármesterrel és Hesselné Beátával, a hivatal közművelődési szakemberével szót váltottunk az infrastruktúra javításán dolgozó önkormányzat terveiről is.

- Örömünkre elkezdődött a szőlőhegyi területen a zártkerti ingatlanokat érintő villamosítás, ami nagyon régi igény a hegyi gazdák részéről – mondja a község első embere. – Harmincöten kérték egyelőre, de lesz több is, hiszen folyamatos a betelepülés, vannak már lengyel és a kisalföldi térségből érkezett új lakóink is. A beruházás az E-ON jóvoltából készül, január 18-tól érkeznek az oszlopok, március végére reményeink szerint el is készül.

A hamisítatlan zalai dombvidéki panorámát adó hegyoldalban lehetőség lesz fúrt kutak kialakítására, a következő lépés az alternatív energiaforrások kiépítése lesz.

A csapadékvíz elvezetést biztosító hálózatra 122 millió forintot nyert TOP-pályázatból a település. A Zalaszentlőrinc felől beérő út feletti erdőszelvényből lezúduló csapadék sokszor elárasztja az utat, sőt, a veteményeseket és a pincéket is. A tervezés e hetekben ért a végéhez, az engedélyek és a közbeszerzés után ezév végére be kell fejezni a munkálatokat. A szóban forgó, 2,7 kilométer hosszú út felújítása több mint esedékes, a faluvezetés pályázik ennek megoldására. A kommunkális eszközökre is nagy szükség volna, hiszen a több hektárnyi önkormányzati terület gondozásához nagy teljesítményű fűnyíró, traktor kellene.

Örülnek annak, hogy Egervár és Vasboldogasszony között a várkastélyig tartó útszakaszon kerékpárút és járda épül, ha elérne a faluig, a gyerekek akár biciklivel is mehetnének iskolába. Őket most a falugondnok és az iskolabusz szállítja a szomszéd falu intézményeibe. Vasboldogasszony ezzel együtt festői környezetű, nyugalmas, vonzó falu, 527 lakosa közül 76 tizennégy éven aluli, eladó ház nincs is, mindegyik elkelt az utóbbi két évben.

Tavalyi előrelépés a ravatalozó, a játszótér és a polgárőrség telephelyének felújítása, és a faluház külső megújulása. A testület és a hivatal munkatársai folyamatosan figyelik a pályázati lehetőségeket. Köszönetet fogalmaznak meg mindazoknak, akiknek lehetőségük van politikai eszközeikkel támogatni a törekvéseiket.