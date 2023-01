Szerdán a vasárnapig tartó Európai Méhnyakrák Megelőzési Héthez kapcsolódva ismét összegyűltek az egerszegiek a Keresztury VMK-ban, ahol hagyományaikhoz híven gyöngy karkötőket fűztek, amelyeket a kezelés alatt állóknak juttatnak el a megyei gyógyító intézménybe, mondta lapunknak a rendezvény védnöke, Balaicz Zoltánné. Hangsúlyozta, céljuk, hogy minél többen foglalkozzanak tudatosan saját egészségükkel, beszélhessenek róla tabuk nélkül, s ha szükségük van az ellátásra, érezzék, nincsenek egyedül, számíthatnak a támogató közösségre.

Fotós: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

Miközben a kezek készítették a szimbolikus mályva és rózsaszín gyöngy ékszereket, szakemberek tájékoztatóit hallgathatták meg. Salamon Adrienntől, az "Együtt könnyebb" Női Egészségért Alapítvány kuratóriumának elnökétől megtudtuk, a 2018-ban alakult Női Ligához is csatlakozó szervezet, valamint a Mályvavirág Alapítvány felvilágosító munkája révén egyre többeket érnek el országszerte, ami azért is fontos, mert az emlőrák után a méhnyakrák a leggyakoribb női daganattípus, de gyógyíthatósága, megelőzése jó statisztikai adatokkal rendelkezik.

A méhnyakrák a méh alsó, elkeskenyedő részén, a méhnyakon kialakuló rosszindulatú daganatos betegség, mely során a méhnyak hámjában abnormális sejtek fejlődnek, amelyek késői szakaszban a test más részeibe is továbbterjedhetnek. Kezdetben, évekig általában tünetmentes, a későbbi tünetek a hüvelyi vérzés, medencei fájdalom vagy szexuális aktus közbeni fájdalom. A rendszeres szűrővizsgálatok lehetővé teszik a korai – még rákmegelőző – állapotok felismerését és lényegében teljes gyógyítását. Emellett ma már hatékony vírusellenes védőoltások is rendelkezésre állnak. (Forrás: Wikipédia)

Ezúttal a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kara Zalaegerszegi Képzési Központjának oktatói is csatlakoztak az egerszegi találkozóhoz. Beleznai Viktória tanársegéd a méhnyakrák mellett a HPV-oltásról is beszélt az egybegyűlteknek.

– A 12 év felett fiúknak, lányoknak is elérhető ingyenes oltásról külföldi statisztikák állnak rendelkezésünkre, Ausztrália vezet a pozitív adatokkal, ott 80 százalékkal visszaszorult a megbetegedés, halálos áldozata pedig egyáltalán nincs már - mondta lapunknak Beleznai Viktória. – A jelenleg Magyarországon is alkalmazott két vagy életkortól függően 3 komponensű védőoltás a 140 ismert vírustörzsből 9 ellen véd, ezek a legfertőzőbbek, a többit tünetek nélkül vészeli át, aki esetleg megkapja. Korhatár nélkül lehet igényelni a HPV-oltást. Örvendetes, hogy főleg a fiatalok egyre bátrabban fordulnak szakemberhez, én is csak azt tudom ajánlani, hogy legalább évente mindenki iktassa be a nőgyógyászati vizsgálatot, és a szűrést az életébe.