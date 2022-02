A szóban forgó dokumentum hangsúlyozta az emberséges kezeléshez való jogot, az új orvosi kutatások és a tájékoztatás fontosságát, a daganatos betegségek korai felismerését, a szervezett rákszűrést, valamint szót emelt a daganatos betegségek megbélyegzése, a félelmek, a közömbösségek ellen. Mind­emellett céljául tűzte ki az életminőség javításának elérését is.

– Ez a küzdelem nemcsak orvosi feladat, hanem mindannyiunk közös ügye – idézi a charta egyik legfontosabb megállapítását dr. Máhr Károly, aki a 2002-ben létrehozott önálló megyei onkológiai osztályt vezeti, szoros együttműködésben a diagnosztikus lehetőségeket biztosító keszthelyi, nagykanizsai és zalaegerszegi kórház szakembereivel. – Az elmúlt időszakban a világnaphoz kapcsolódva tartottunk figyelemfelhívó rendezvényeket, azonban sajnos a pandémia ezt már második éve nem teszi lehetővé. Tavaly is a Zalai Hírlap biztosította a nyilvánosságot az új eredményeknek és a felelős állampolgári magatartásra való felhívásnak. A munka persze ettől függetlenül zajlik a legújabb eljárások alkalmazásával.

A zalai szakemberek úgynevezett onko-team (ezen szinte minden orvosszakmai részleg képviselteti magát) keretében alakítják ki a személyre szabott terápiát. Minden egyes beteg külön figyelmet kap, a tanácskozás holisztikus szemlélettel munkálja ki az adott páciens gyógyítási metódusát.

– Zalaegerszegen a gyógyszeres terápiát végezzük, amely a csökkenő mértékű kemoterápia mellett a biológiai célzott terápia és az immunterápia előtérbe kerülését jelenti – folytatta a főorvos. – A biológiai terápia alatt az antitest-terápiát értjük, az immunterápia alatt pedig azt, hogy fokozzuk az immunrendszer aktivitását, így a saját immunrendszer pusztíthatja el a rákos sejteket. E két kezelés sokkal kevesebb mellékhatást von maga után, így például nincs hányinger, hajhullás. A klinikai vizsgálatok statisztikai adatai mutatják a növekvő eredményességet, a gyógyulási kilátások javulását. Időnként mindhárom módszert érdemes kombinálni, ha arra van szükség.

– Előfordulhat, hogy a kemoterápia egyszer a múlté lesz?

– Igen, bizonyosan, de még mindig vannak olyan daganattípusok, ahol a tudomány mai ajánlása a kemoterápiát javasolja. De egyre több típus esetében alkalmazható sikerrel az immunterápia. Például a tüdőrák már az a terület, ahol az immunterápia jól alkalmazható, nem minden esetben kell kemoterápia, de van olyan helyzet, hogy a kétféle kezelést kombinálni kell.

– Az immunsejtek hatékonyabb működését szolgáló kezelés hogy zajlik?

– Javarészt infúzió a kezelés módja, de nagy előnye, hogy nem kell befeküdni a kórházba, egy-két órás benntartózkodást igényel, tehát a beteg otthoni környezetében gyógyul, ami a lelki, mentális jólléthez nagyon fontos. Ma már a betegek háromnegyede így kapja a kezelést. Léteznek biológiai, célzott, tablettás kezelések, vagy injekciók, efelé megy a fejlesztés is. Alkalmazunk infúziós pumpát is, amelyet hazavisz a páciens, mely 44 óra alatt folyamatosan adagolja a gyógyszert. Ehhez megfelelő általános állapot szükséges, de a felelős hozzáállás is számít. Ilyenkor figyelembe vesszük a társbetegségeket, a daganatos betegség stádiumát is.

A korai stádium kulcskérdés, hiszen a szűrés utáni szükséges műtét és az azt követő terápia teljes gyógyulást eredményezhet, míg a később felfedezett, áttétes esetekkel találkozva csak az életkilátásokat lehet javítani, maga a betegség nem múlik el.

– A teljes gyógyítás a törekvésünk, de az is nagyon jó eredménynek számíthat, ha sok évvel meg tudjuk hosszabbítani a beteg életét. Mivel nekünk az új gyógyszerek, felfedezések, a kutató orvostudomány fejlődése miatt évről évre újra kell tanulnunk a szakmát, esélyünk van arra, hogy a legjobb kezeléssel tudjunk gyógyítani. Ezért veszünk részt a gyógyszerek törzskönyvezése előtti klinikai vizsgálatokban, hogy naprakészek legyünk – hangsúlyozza az onkológiai szakorvoslást 2002-ben kezdő, 2013-tól osztályvezetőként végző dr. Máhr Károly. – Február elsejétől is bővült azon daganatfajták köre, amelyek az immunterápiára alkalmasak.

A két, már szóba hozott, betegbarát terápiás kezelés mellett egyre jobban felértékelődik a genetika szerepe is, amely a terápia kiválasztásában nyújt nagy segítséget.

– Hogyan értsük mi, laikusok a genetika szerepét a rákgyógyításban?

– A szövettani vizsgálat során a daganat genetikáját vizsgálhatjuk. Az 50, vagy akár 300–500 gén vizsgálata alapján következtetéseket vonhatunk le a daganatos sejtekben bekövetkezett mutációkról. A daganatot ugyanis mindig az örökítőanyagban keletkező zavar okozza. Normálisan egyensúly van a sejtképződés és az elhalás között, a daganatban ez felborul. Az örökítőanyagban bekövetkezett károsodás, mutáció azonosítása után keresünk ennek a mutációnak megfelelő gyógyszert. Ez is a személyre szabott kezelés része. Persze van olyan mutáció is, melyre még nincs. A hangsúlyt a még szóra tenném – biztat a főorvos.

– Biztos, hogy nem lesz egyetlen rákgyógyszer, mely univerzálisan mindent megold…

– Ahogy növekednek a kutatási ismereteink, úgy növekednek a terápiás lehetőségeink is. Egy dolgot azonban hangsúlyozni szeretnék: ismerjük a gyógyításban a bővülő lehetőségeinket, de a korlátainkat is. Egy példát hoznék: az emlőrák műtéti beavatkozással való gyógyítása után bizonyos esetekben a szövettant 21 génes vizsgálatra egészen Kalifor­niáig küldjük, mert csak ott van olyan labor, amely meg tudja határozni ezen gének szerkezetét, s az így adott pontszám alapján döntjük el, hogy az adott betegnek kell-e feltétlenül kemoterápia a műtét után – szól a finomodó módszerekről dr. Máhr Károly. – Emellett a beteg véréből végzett bizonyos genetikai vizsgálatok is fontosak. Egyes családi daganatos halmozódás esetén meg tudjuk mondani, hogy jelen van-e örökletes rákszindróma.

Ezt fontos tudni az utódoknak is az egészségtudatos magatartás és a korábban elkezdett szűrővizsgálatok miatt.

– Az orvosi társszakmák nem nélkülözhetők a mi munkánkban: a belgyógyász, tüdőgyógyász, a sebész, a plasztikai sebész, fül-orr-gégész, nőgyógyász, radiológus, patológus, izotópos, neurológus, szájsebész kollégák – és még sorolhatnánk – nélkül mi nem tudunk eredményesen dolgozni.

Az emlőrákszűrésen 40 százaléknál is kevesebb a megjelenés

Az olvasó mindezeket olvasva bizonyára sejti, hogy a szűrések nagy jelentőséggel bírnak. Ha hívnak, menni kell, mert később késő lehet.

– Sajnos Magyarországon még mindig túl alacsony a részvétel, pedig a mammográfia, a vastagbélrákszűrés, a méhnyakrákszűrés nagyon kimunkált rendszer nálunk. Emlőrákszűrésen negyven százaléknál is kevesebb a megjelenés sajnos, pedig rendszeresen mondjuk, hangsúlyozzuk.

– A kötelezővé tétel megoldás lenne? A tüdőszűrés a TBC miatt egy időben az volt…

– Ez egy nehéz szakmai kérdés. Az viszont biztos, hogy mi a kommunikációra, a figyelemfelhívásra helyezünk minél nagyobb hangsúlyt. Reméljük, hogy ennek hatására egyre többen vesznek majd részt a különböző szűrővizsgálatokon.