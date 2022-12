Megszűnik az ellenőrzés a horvát-magyar határszakaszon

Jövő év januárjával Horvátország is csatlakozhat a schengeni övezethez, ennek értelmében az uniós belső határnak számító horvát-magyar határszakaszon is megszűnik az ellenőrzés – tudósít a Zalai Hírlap. Zalában a letenyei átkelő a leginkább érintett e tekintetben, többek közt azért is, mert az Adriai-tenger irányába tartó nyári turistaforgalom jelentős hányada azon keresztül zajlik. A mintegy négymilliós lakosú Horvátország 2013-ban, azaz a jelenlegi tagországok közül utolsóként csatlakozott a most 27 országra kiterjedő Európai Unióhoz. A magyar-horvát határszakasz 344 kilométer hosszú, s azon hét közúti átkelő található, ebből kettő Letenyénél, melyek őrizetét a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság látja el.

Pályázati fejlesztésekről és a vármegye elnevezésről is szó volt a megyei közgyűlésen

Testületi ülést tartott Zalaegerszegen a Zala Megyei Közgyűlés. Pályázati programok mellett a költségvetés módosítása és a vármegyére történő átnevezés is napirendre került – írja a Zalai Hírlap. A testület az európai uniós és hazai pályázatokból megvalósuló fejlesztésekről kapott tájékoztatást. Szó volt a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) és a TOP Plusz keretében megvalósuló Zala Kétkeréken projektek előrehaladásáról, a TOP Plusz támogatásból elindult foglalkoztatási, gazdaságfejlesztési együttműködés célkitűzéseiről, továbbá az Interreg Szlovénia–Magyarország, Magyarország–Horvátország és Ausztria–Magyarország határon átnyúló együttműködési programokban megvalósított capCROSSplan, Riverside és Women Puls projektekben való részvételről.

Adventi éneklés Szepetneken

Az evangélikus gyülekezet és a szepetneki Német Nemzetiségi Önkormányzat pályázati támogatásból, s saját forrásból rendezte meg nemrégiben az Adventi éneklést a 200 éves evangélikus templomban – írja a zaol.hu. A műsorban felléptek a Királyi-iskola diákjai, valamint a Királyi Kórus, a Nefelejcs Nyugdíjas Egyesület, a szepetneki Veseli Zbor horvát kórus, de énekelt még a nagykanizsai református gyülekezet Csillagfény kórusa, illetve a kanizsai evangélikus gyülekezet kórusa is.

Átadták a Zala Megyei Építészeti Nívódíjat

A Zala Megyei Építész Kamara elnöksége negyedik alkalommal adományozott nívódíjat. A kitüntetést, Szabolcs Péter szobrászművész plakettjét Darabos Géza kapta a zalaegerszegi Mindszenty-iskola tornacsarnokának és vívótermének építészeti tervezéséért – olvasható a Zalai Hírlapban. A 250 tagú megyei kamara a zalaegerszegi Reininghaus étteremben tartotta a díjátadó rendezvényét. A termet megtöltő résztvevőket Bertók Sándor elnök köszöntötte. Megemlékezett a közelmúltban elhunyt Trajer Ferenc megyei kamarai elnökről, akinek a tisztségét alelnökként neki kellett átvennie a köztestület alapszabálya szerint. A mandátuma még 3 évre szól. Alelnöknek Bertók Sándor helyére Agg Ferencet választották.

Új parkoló készült a temető mellé Pölöskefőn

A temető melletti üres telken a Magyar falu program 6 millió forintos támogatásából 30 autót befogadó új, kaviccsal borított parkoló készült el nemrégiben Pölöskefőn. Az ünnepségen Szollár Norbert polgármester elmondta: a Kossuth utcai temető főbejáratával szemközti aszfaltos parkolóhelyek kevésnek bizonyultak, ezt a helyzetet szerették volna rendezni. Szerencsére a sírkert tőszomszédságában álló üres telken a Magyar falu program jóvoltából 6 millió forintból 30 személygépkocsi parkolása biztosított zúzalékkővel és szegéllyel körbehatárolt, közvilágítással ellátott parkolót építhettek.

Öt iskola mérte össze tudását a Gönczi 7próbán Lentiben

A közelmúltban tartották meg a Gönczi Ferenc Gimnáziumban az általános iskolák végzős diákjainak a Gönczi 7próba elnevezésű csapatversenyt – tudósít a Zalai Hírlap. A vetélkedő előtt Árkovicsné Pezzetta Claudia intézményvezető tartott pályaválasztási tájékoztatót, mely során bemutatta a gimnázium eredményeit és a képzési lehetőségeket. Szeptemberben két osztályt indítanak majd az iskolában, négy évfolyamos emelt szintű idegen nyelvi, illetve általános gimnáziumi képzéssel. Az intézményvezető tájékoztatója után kezdődött az általános iskolák tanulóinak rendezett Gönczi 7próba csapatverseny, amelyen 5 környékbeli általános iskola 7 csapata vett részt.

Egy ponttal kapott ki a ZTE KK Pakson

A férfi kosárlabda NB I A-csoport 11. fordulójában a Zalakerámia ZTE KK együttese a több sebből vérző Paks vendége volt szombaton este, igaz, a zalaiak is nélkülözték első számú centerüket. A hazaiak így is nyertek, de majdnem elfogytak a végére: egy ponttal, végül megérdemelten nyerték meg a találkozót. Atomerőmű SE Paks–Zalakerámia ZTE KK 99-98