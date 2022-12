Minderről Gyarmati Antal polgármester tartott tájékoztatót szerdán. Elmondta: legelőrehaladottabb állapotban a mintegy 148 millió forintos belterületi csapadékvíz-elvezetési projekt van, hiszen ott már a kivitelezési szerződések is aláírásra kerültek, s a munkaterületek átadása is megtörtént. A tervezett beruházásról a polgármester azt is elmondta: a város az időközbeni árváltozások miatt többlettámogatási kérelmet nyújtott be, bízva abban, hogy annak pozitív elbírálásával megvalósulhat a teljes projekt.

Folyamatban van a Salla Művelődési Központ és Könyvtár felújítására kiírt közbeszerzési eljárás is, az ajánlatok már beérkeztek, ezekről januárban dönt a képviselő-testület. Az épületen 90 millió forintos összköltségvetéssel homlokzat- és födémszigetelést, illetve a nyílászárók cseréjét végeztetik el. Ezen munkálatok a kivitelező kiválasztását követően, a jövő év elején indulhatnak, az intézményt ezért is kellett – a költségtakarékosság mellett – ideiglenes jelleggel bezárni.

Az említetteken túl két továbbá projekt, az egészségügyi központ felújítása, valamint a Rákóczi utca déli szakaszának újraaszfaltozása van még előkészítés alatt.