Lovkó Balázs rendőr százados, a közlekedésrendészeti osztály főelőadója elmondta: a felmérések szerint a biztonsági öv használatával 50-60 százalékkal javulhatnak egy esetleges ütközés esetén a túlélési esélyek, hiszen az autóból kirepülő emberek 75 százaléka életét veszti, vagy nagyon súlyos, esetleg maradandó sérüléseket szenved.

– Már kisebb sebességgel történő ütközésnél is komoly sérüléseket lehet szerezni a biztonsági öv használata nélkül – hangsúlyozta Lovkó Balázs, aki be is mutatta a szimulátor használatát. Mint mondta: a szerkezet körülbelül 10-15 kilométer per órás sebességre gyorsul fel, így jól érzékelhető, hogy az ütközés pillanatában milyen erők hatnak az autóban ülőkre, s mi történne velük, ha nem lennének beövezve.

– Na, ez durva volt – hüledezett Soós László, aki most először ült a szimulátorban. – Szerencsére még nem volt balesetem, de jobb, ha nem is lesz, mert ennél a kis sebességnél is nagy volt az ütközés ereje, ha nem lettem volna bekötve, biztos, hogy kirepülök az ülésből.

Hasonló tapasztalatokról számolt be Orsós Rita is, persze csak miután meg tudott szólalni, a fiatal hölgy ugyanis annyira megdöbbent az ütközés erejétől, hogy hosszú másodpercekig néma maradt.

A biztonságiöv-szimulátort a délelőtt folyamán több tucatnyian próbálták ki. A helyszínen lévő rendőrök arra is felhívták a figyelmet, hogy a biztonsági öv használatát a KRESZ kötelezővé teszi, s aki ezt elmulasztja, 10 ezer forintos helyszíni bírságot és 3 büntetőpontot kockáztat.