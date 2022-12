A magyar ember leleményeségét jelzi, hogy képes minden alkalmat megragadni a borivásra. Amikor ünnepelni van oka, rögtön koccint, ha örül, szinte azonnal a pohár után nyúl, és persze a bánatát is borba fojtja. Ezek után az sem csoda, ha a szakrális alkalmak sem maradhatnak borivás nélkül, már csak azért sem, mert az egyik legismertebb, Jézus életéhez köthető csodatétel úgyszintén a borral kapcsolatos. A borivást tehát értelmezhetjük úgy is, mint Istennek tetsző cselekedetet, persze csak akkor, ha az mértékkel történik. Erre amúgy a Szentírás is figyelmeztet, Sirák fiának könyvében találjuk az alábbi idézetet: „a józansággal ízlelt bor megelégedett élet az embernek, ha mértékkel iszod, józan maradsz”.