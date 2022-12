ZALAEGERSZEGI HÍREK

Könyv Mindszentyről a fiataloknak

A fiatalokat, a kamaszokat kívánja megismertetni Mindszenty József bíboros életével az Övé a jövő! című 80 oldalas, Fecske Orsolya festőművész, szociális testvér által illusztrált füzet, amelynek bemutatóját kedden este tartották a Mindszentyneumban – olvasható a Zalai Hírlapban. A Mission is Possible kiadó felkérésére a Mindszenty Alapítvány képviselője, Kovács Gergely okleveles posztulátor állította össze az életrajzot, a szöveg nyelvezetét a fiatalok érdeklődéséhez igazítva. A szerzőnek ez a 11. műve Mindszenty József bíborosról. Az 1500 példányban megjelent kis formátumú kötetről a Nagy Brigitta, a Mindszenty Alapítvány munkatársa moderálta beszélgetésen a szerző és az illusztrátor mellett Déri Péter atya, a jánosházai Keresztelő Szent János-templom plébánosa, míg a kiadó képviseletében Laczkó Andrea osztotta meg gondolatait.

Járdafelújítások Csácsbozsokon

Forgalmas utcát keresztező gyalogos-átkelőhely, közeli bolt és iskola, egyebek mellett ezért döntöttek a Nyerges utca keleti oldalán a járda felújításáról, ennek első üteme minap készült el. A részletekről kedden a helyszínen tartottak tájékoztatót – írja a zaol.hu. A Kovács Károly városépítő programból finanszírozott 4,6 millió forint értékű munka eredményeként Csácsban a Nyerges utca Domb utcai kereszteződéstől déli irányban 115 méteren újították fel a járdát. Ezzel eleget téve egyben a lakossági kéréseknek is, hiszen a burkolat állapota és a jelentős forgalom indokolta a beavatkozást. Az októberben kezdett beruházásban a kivitelező Zala-Müllex Kft. szakemberei a teljes alépítmény cseréjével oldották meg a felújítást, megteremtve az akadálymentes útcsatlakozást is.

Karácsonyi ünnepség az egerszegi idősek klubjában

Balaicz Zoltán polgármester kedden délután ellátogatott a karácsonyi ünnepségre az idősek andráshidai klubjába. A Zalai Hírlap érdeklődésére Devecser Bernadett, a Gondozási Központ nappali ellátás intézményvezetője elmondta, a három évtizede működő andráshidai klub huszonnyolc tagot számlál. Munkanapokon reggel nyolctól fogadják az időseket, számukra rendszeresen szerveznek programokat, ezekkel kapcsolódnak az ünnepekhez is. Ez történt kedden is, amikor a klubtagok az Öveges-iskola 2-3. osztályos tanulóival és az Igazgyöngy Hagyományőrző Egyesülettel közösen adtak karácsonyi műsort.

NAGYKANIZSAI HÍREK

Jövőre bővítik a térfigyelő rendszert Nagykanizsán

A térfigyelő kamerarendszer bővítéséről, a nagykanizsai Sport és Rendezvényszervező Kft. további sorsáról, a Zárda utcai kollégium egyetemnek történő átadásáról és a Honvéd Kaszinó jövőjéről is szó esett a keddi közgyűlésen – írja a Zalai Hírlap. Mint elhangzott: a 142 kamera egyrészt visszatartó erővel bír a közterületi bűnelkövetések tekintetében, másfelől a felvételek komoly segítséget nyújtanak a bűnesetek felderítése kapcsán. A beszámoló keretében a kamerarendszer bővítésére, illetve a régi eszközök cseréjére tett javaslatot a rendőrség, valamint jelezték, hogy az operátori szobát is bővíteni szükséges. Hogy mi lesz a Honvéd Kaszinó sorsa, arról is tárgyalt a testület. Több javaslat is elhangzott, többek között, hogy a Honvéd Kaszinó tagozódjon be a Kanizsa Kulturális Központba, ám erre vonatkozó döntés nem született.

Ajándékosztás és interaktív játékok a nagykanizsai Péterfy-iskolában

Nagyszabású Mikulás-ünnepséget szerveztek nemrégiben a nagykanizsai Péterfy-iskolában – írja a zaol.hu. Nemcsak az ajándékosztásban jeleskedett a Mikulás, de a pedagógusok segítségével számos interaktív játékot is kitalált a gyerekeknek. A feladatok alaposan átmozgatták a fiatalokat. A szülők az őszi jelmezes felvonuláshoz hasonlóan ismét kitettek magukért, hiszen rengeteg szendvicset és süteményt készítettek, s ezeket értékesítették is. A bevételből a fiatalokat támogatták, hiszen ebből az összegből finanszírozzák a gyermeknapi programokat, a tanulmányi versenyek nevezési díját és az osztálykirándulásokat is.

Batthyány-gimnázium matematikatanára Rátz Tanár Úr Életműdíjat kapott

Már 22. alkalommal adták át a közelmúltban a természettudományos tárgyakat oktató pedagógusoknak járó Rátz Tanár Úr Életműdíjat a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében. Idén nyolc tanár kapta meg az elismerést, köztük, Erdős Gábor a nagykanizsai Batthyány Lajos Gimnázium tanára – tájékoztat a Zalai Hírlap. A magyarországi matematikatanár-társadalom meghatározó személyisége, a matematika tanításának és népszerűsítésének kiemelkedő alakja. Több évtizede tevékenykedik a matematikai tehetséggondozásban, saját iskoláján kívül is szívesen vállal ezzel kapcsolatos feladatokat. Mindig nyitott az új kihívásokra, a távolléti oktatás időszakában online matematikaversenyt szervezett, oktatóvideókat, feladatsorokat készített és osztott meg.

KESZTHELYI HÍREK

Hódító út előtt a Georgikon 10EE és a Bianca-Cserszegi fűszeres hibrid

A MATE cserszegtomaji telepén végzett szőlőnemesítő munka eredményeként a közeljövőben kaphat állami elismerést egy szárazság- és mésztűrő szőlő-alanyfajta, a Georgikon 10EE, a rendkívül ígéretes Bianca-Cserszegi fűszeres hibrid szőlőfajta-jelöltet pedig a napokban jelentették be hivatalosan – írja a zaol.hu. A cserszegtomaji szőlészeti-borászati kísérleti telepen hosszú ideje végzik a fehérbort adó szőlőfajták úgynevezett keresztezéses nemesítését és klónszelekcióját, amelynek eredményeként számos fajta részesült már állami elismerésben. Most a Georgikon 10EE-n van a sor. Ez egy nagy vesszőhozamú szőlőfajta, amely jól oltható, oltásforradási és gyökeresedő képessége pedig kiváló.

A zalai rendőrök az adventi időszakban is rendszeresen járőröznek a piacon

A zalai rendőrök az adventi időszakban is rendszeresen járőröznek a helyi piacokon, vásárokon, a zseblopás és más jogsértések megelőzése érdekében. A zsebtolvajok egész évben „dolgoznak”. Megjelenésükre jellemzően a nagy bevásárlóközpontokban és tömegközlekedési eszközökön, illetve nagyobb tömeget vonzó eseményeken lehet számítani. A zalai rendőrök ezért az adventi időszak alatt is rendszeresen járőröznek a helyi piacokon, vásárokon, hogy megelőzzék a zseblopásokat és más jogsértéseket – figyelmeztet a zaol.hu.

Ismét lesz újévi csobbanás a Balatonban

Ismét lesz újévi csobbanás a Balatonban Szigligetnél. Sikerült támogatókat találni a rendezvényhez, így 2023. január elsején ismét megmártózhatnak az érdeklődők a tó vizében és versenghetnek a december 24-én elhelyezett karácsonyfa eléréséért. A hagyományos újévi rendezvényt korábban hatalmas érdeklődés övezte, majd a vírus okozott kényszerű szünetet. Most azonban úgy tűnik, január elsején ismét indulhat a roham a karácsonyfáért a szigligeti strandon.