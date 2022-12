Szollár-Nikolics Zsanna, az egyesület elnöke elmondta: magánszemélyek különböző szervezetekkel összefogva gyakran adnak jó minőségű gyermekruhát, de könyvek, írószerek, fejlesztő eszközök, élelmiszerek is érkeznek. Az idén az egyik magánadományozó 13 kilogramm diót ajánlott fel, mellé a bejglihez a többi alapanyagot beszerezte és ebből a Novinics cukrászüzem szintén ingyen elkészítette az édességet.

– A napokban a galamboki szociális gondozóval karöltve keressük fel a nehéz körülmények között élőket, akik a csomag mellé bejglit is kapnak – folytatta. – Néhány gyermeknek külön dobozt készítettünk, és családi ajándékcsomagokat is, melyekbe a szülőknek éppúgy lesz ajándék, mint a fiataloknak. Tavaly 400 csomagot osztottunk ki, az idén hasonló mennyiséget. A lényeg, hogy olyanok is kapjanak, akiknek talán a tagjaink által becsomagolt ajándék lesz az egyetlen a fa alatt.