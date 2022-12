A karcsú posztamensen álló bronz mellszobor a városközponti parkban, közvetlenül a millenniumi szökőkút mellett található. Tájolása szerint a térrel szemközti Szent László király plébániatemplomra tekint, mögötte a közös önkormányzati hivatal épülete, jobb oldalán a Salla Művelődési Központ és Könyvtár áll. A mellszobor alkotója Szabolcs Péter Munkácsy-díjas szobrász, aki diósgyőri származása ellenére a legismertebb zalai képzőművészek közé tartozik, hiszen évtizedek óta megyénkben él és alkot. 1989-ben ő készítette a zalalövői II. világháborús emlékművet, majd 2000-ben Lékai szobrát is.

Fotós: Gyuricza Ferenc

Dr. Lékai Lászlónak elsősorban azért állított emléket a város, mert az egyházi méltóság 1910. március 12-én Zalalövőn született, mélyen vallásos, katolikus felekezetű családban. Szülőháza ma is áll még a városban, a Petőfi utcában, falán emléktábla található. Édesapja, Lung János, egy sváb nemzetiségű kályhásmester volt, akinek egyik alkotása a Petőfi utcai tájházban látható. A későbbi bíboros 1940-ig maga is a Lung családnevet viselte.

Fotós: Gyuricza Ferenc

Lékai László középiskolai tanulmányait Nagykanizsán, illetve Veszprémban, a piarista gimnáziumban végezte, majd a veszprémi egyházmegye papnövendékeként Rómában, a Collegium Germanicum et Hungaricum intézetben tanult tovább. Pappá 1934. október 28-án szentelték Rómában, két évre rá pedig teológiai doktorátusi címet is szerzett. Első szolgálati helye Ukk volt, ahonnan viszonylag hamar átkerült Veszprémbe, az ottani fiúnevelő intézet tanulmányi prefektusává, röviddel később pedig a veszprémi szeminárium léptették elő. 1944-ben Mindszenty József mellett püspöki tanácsos lett, akivel együtt be is börtönözték, a sopronkőhidai fegyházban együtt töltött időszak még szorosabbá fűzte kettejük kapcsolatát.

Fotós: Gyuricza Ferenc

A második világháborút követően dr. Lékai László Bánáss László püspök titkára lett, majd amikor az ország politikai berendezkedésének változásai miatt az államhatalom szembefordult az egyházzal, Balatonlellére helyezték, ahol plébánosi rangban szolgált tovább. 1959-ben Zalaszentivánra, tíz évvel később Badacsonytomajra került hasonló beosztásban.

Fotós: Gyuricza Ferenc

Dr. Lékai László magas intelligenciájú, rendkívüli tudású ember volt, aki emellett kiváló nyelvérzékkel is rendelkezett. Történetírói szerint tíz nyelven beszélt. A Mindszenty bíborossal ápolt jó kapcsolata miatt azonban reakciósként tartották számon, ezért is ért sokakat meglepetésként, amikor 1972-ben előbb veszprémi apostoli kormányzóvá nevezték ki, majd ugyanaz esztendő március 16-án püspökké szentelték. 1974-ben az akkori katolikus egyházfő, VI. Pál pápa az 1956 óta folyamatos emigrációban lévő – előbb hosszú ideig az Egyesült Államok budapesti nagykövetségén tartózkodó, majd 1971-ben onnan is távozó – Mindszenty József lemondása miatt az esztergomi érseki széket megüredesettnek nyilvánította, ezzel megteremtve a lehetőségét egy új személy kinevezésének. Dr. Lékai László 1976. február 12-én kapta meg esztergomi érseki kinevezését, s ezzel a szokásjog szerint az 1986. június 30-án, szívroham miatt bekövetkezett haláláig a magyarországi katolikus egyház vezetőjévé is vált.

Fotós: Gyuricza Ferenc

Dr. Lékai László mellszobrát a millennium évében, azaz 2000-ben állíttatta Zalalövő városa. A bronz alkotás realisztikus portré, a már érseki kinevezést megkapott papi egyházi méltóságot ábrázolja, a nyakában kereszttel, a fején infulával, azaz érseki (püspöki) süveggel. A szobor alkotójának kézjegye a hátoldalon található. A posztamens elején, felül a „DR LÉKAI LÁSZLÓ BÍBOROS” felirat olvasható, majd lejjebb a szobor készítésének évszáma (2000). A hátoldalán egy kisebb tábla található még, amelyen az állíttatók – Magyar Millennium Kormánybiztos Hivatala és Zalalövő város önkormányzata –, illetve az alkotók – Szabolcs Péter szobrászművész és Tóth László kőfaragó mester – neve szerepel még.