1. Rövid időn belül kétszer is jutott Zalaszentbalázsnak a sáros áradatból

Bő két hét alatt kétszer is elöntötte a sáros áradat a településen a Kossuth utca végén lévő ingatlanokat. Ez a település főutcája, s nem a mostani volt az első eset, hogy a környező dombokon művelt szántóföldekről a hirtelen lehullott, extrém mennyiségű csapadék lehordta a községbe a sarat, ami nemcsak a magáningatlanokon jelent meg, hanem ráömlött a Zalaszentbalázst átszelő 74-es főútvonalra is. Van, akinek a veteményesét mossa el időről időre, másnak "csak" a házát mocskolja össze a teherautók miatt az útról felfröccsenő sár. Az érintett lakók úgy vélik, a helyzet tűrhetetlen és az önkormányzatnak valamit lépnie kell.

2. Engedély nélkül, az udvarban bontott autót egy férfi Zalavégen

A Zalaszentgróti Rendőrőrs munkatársai elfogták a bűncselekménnyel gyanúsítható 22 éves zalabéri férfit, majd hulladékgazdálkodás rendje megsértésének bűntette miatt gyanúsítottként hallgatták ki; aki elmondta, hogy magas ára van most a fémnek, ezért bontotta szét a járművet, de engedéllyel nem rendelkezett.

3. Lezárult az anya-lánya fotópályázat, íme a zalai győztes

Június 3-án véget ért az egyik legkedvesebb kampányunk, mely megmelengette sok-sok olvasónk szívét. Idén meghosszabbítva az anyák napját a teljes májust annak szenteltük, hogy egy csokorba gyűjtsük az Önök által beküldött legvidámabb, legmeghatóbb anya-lánya pillanatokat. Ez a pályázat egyfajta tisztelgés volt az édesanyák és a nők előtt, akik szeretetükkel és törődésükkel összetartják a családokat.

4. Munkatársai mentették meg a zalai férfit

Az 55 éves férfi minden előzetes panasz nélkül esett össze munka közben, de kollegái azonnal segítségére siettek és mentőt hívtak. A tapasztalt mentésirányító instrukciói alapján a munkatársak megvizsgálták a férfit, aki ekkor már nem lélegzett, ezért rögtön megkezdték az újraélesztést.

5. A Balatoni úti felüljáróról akart leugrani egy 56 éves nő Zalaegerszegen

A Zalaegerszegi Rendőrkapitányság járőrei 2022. június 13-án 10 óra 45 perckor Zalaegerszegen egy nőre lettek figyelmesek, aki a Balatoni úti felüljáró korlátjának külső részén áll, és a híd alatt található vasúti sínek irányába fordulva két kezével kapaszkodik. Az egyenruhások azonnal a nő segítségére siettek, és még éppen időben értek oda, hogy a korláton belülre húzzák őt.

6. Megpróbáltak betörni egy zalaegerszegi áruházba

Június 20-án Zalaegerszegen, egy Balatoni úti áruház oldalfallemezeit két férfi próbálta megbontani - még a lemeztakarókat is felfeszítették -, azonban oda nem jutottak be. A nyomozók a 18 éves alibánfai férfit, valamint 19 éves zalaszentmihályi társát hallgatták ki, mind a két fiatal elismerte a bűncselekményt, elmondták, hogy be akartak jutni az áruházba, hogy az ott lévő széfből a pénzt elhozhassák.

7. Újabb manóajtó bukkant fel Zalaegerszegen! Vajon ön megtalálja?

Júniusban titkos manólétesítményre bukkantak Zalaegerszegen. Valamire készülhetnek? Netán egy földalatti szivárványdúsító? Vagy aranyraktár? A művész adott néhány nyomot, hogy merre kezdjük el a keresést.

8. Ilyenek voltak a régi nyarak Zalaegerszegen

A '70-es '80-as és '90-es években még nem voltak élményfürdők, ám így sem telt el eseménytelenül a nyár, ha éppen a közelben szerettünk volna kikapcsolódni egy forró napon. A helyieknek itt volt a Városi Strand, vagy ha természetközelibb alternatívára vágytak, akkor a Gébárti-tó. A két említett fürdőhely a mai napig hatalmas népszerűségnek örvend - de vajon milyenek voltak itt a nyarak régen?

9. Biokertész: Permetezni hígított tejjel

A hígított tejjel való növényvédő permetezés egyáltalán nem újdonság. Többféle tudományos vagy annak tűnő magyarázat látott már napvilágot a témában, szerintem viszont öreganyámnak volt igaza, amikor azt mondta: a tej, a benne lévő zsírral bevonja a növényt, rátapad, mintegy védőburkot képez rajta, ami pajzsként vissza­veri a baktériu­mok, gombák és egyéb kerti haramiák támadását. A hangsúly a „védő” szón van, inkább véd a betegségtől, mintsem gyógyít, tehát megelőzésként kell használni. S hogy hogyan? Cikkünkből kiderül!

10. 6 milliós erdészeti munkagépet lopott egy kemendollári férfi

Zalaszentivánról elloptak egy 6 millió forint értékű erdészeti munkagépet, a rendőrök még aznap elfogtak, és előállítottak egy 33 éves kemendollári férfit. Kiderült, hogy levágta a gép ajtaján lévő lakatot, majd elhajtott vele a réten keresztül a közeli erdőbe, s a gépet a rendőrök Bezeréd külterületén találták meg.