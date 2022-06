Ez a település főutcája, s nem a mostani volt az első eset, hogy a környező dombokon művelt szántóföldekről a hirtelen lehullott, extrém mennyiségű csapadék lehordta a községbe a sarat, ami nemcsak a magáningatlanokon jelent meg, hanem bizony, ráömlött a Zalaszentbalázst átszelő 74-es főútvonalra is. Van, akinek a veteményesét mossa el a sáros áradat időről időre, másnak "csak" a házát mocskolja össze a teherautók miatt az útról felfröccsenő sár. Mindenesetre, az érintett lakók úgy vélik, a helyzet tűrhetetlen és az önkormányzatnak valamit lépnie kell. Mint azt az egyik lakó, Ruff Eszter - aki megkereste a közösség problémájával lapunkat - elmondta: a közelmúltban aláírásaikkal hitelesített petíciót nyújtottak be Hencsei Margit polgármester asszonynak címezve. Levelükben az érintett mezőgazdasági termelő(k) és az önkormányzat felelősségét vetették fel, utalva a csapadékvízelvezető árkok karbantartásának hiányára, azt is firtatva, vajon kinek a feladata a rendszer karbantartásának, egyáltalán meglétének ellenőrzése?

Megkerestük az ügyben a megyei kormányhivatalt. Tőlük azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a külterületi mezőgazdasági ingatlanok esetében az erózió megakadályozására a termelőket a kormányhivatalon belül a növény- és talajvédelmi osztály, mint termőföldvédelmi ügyekben eljáró hatóság tudja kötelezni. A kötelezés tartalmazhatja megfelelő agrotechnika, szintvonalas művelés, vagy kisebb táblaméret alkalmazását, de sor kerülhet művelési ág megváltoztatásának, gyep-, cserjesáv telepítésének előírására, talajvédelmi műszaki beavatkozás alkalmazásának előírására is. A kötelezések betartását a talajvédelmi szakterület munkatársai ellenőrzik.

Forrás: Horváth-Balogh Attila / Zalai Hírlap

A lakóknak az önkormányzat, pontosabban Hencsei Margit polgármester válaszolt, mint írta: helyszíni szemlét tartottak, mely során megállapították, hol lenne célszerű védőárkot kialakítani. A földterületeket művelő mezőgazdasági vállalkozás vállalta az árok kialakítását és a temetőbe vezető út elején lévő áteresz átfolyójának átalakítását. Kiderült az is, hogy az iszap lemosódását az okozta, hogy a községhez képest magasabban fekvő szántóterületekre kukorica került, aminek a gyökérzete nem fogja meg a leömlő iszapot. A polgármester egyeztetett a Magyar Közút Nonprofit Zrt. képviselőjével is, akivel arról állapodtak meg, hogy ha a lakók az ingatlanukhoz tartozó átereszeket kitakarítják, a Magyar Közút elvégzi a szóban forgó árokszakasz tisztítását. Hozzátette: az önkormányzat a rendelkezésére álló keretből évek óta tisztíttatja a keleti oldali külterületi árkokat. Ha ezt nem tennék, még komolyabb problémák lennének a településen. Ezzel együtt a mostani sárlemosódással érintett falurész lakóinak felvetését jogosnak tartja.