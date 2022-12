Az egybegyűlteket Winklerné Fehér Lívia köszöntötte, a műsort Kustán Zoé és Burján Adél éneke nyitotta. Az 50 éves iskola és 65 éves zenei tagozat ünnepe is volt a kettős koncert. Az 1., a 2. és a 3. osztályosok produkcióját a zenei tagozat művészeti vezetője, Csécs Tamásné Németh Éva irányította. Téli dalokkal mutatkoztak be az 1.a osztályosok, a zalai Jézuskavárás hagyományát elevenítették fel a 2.a osztály tanulói, Horváth Károly népzenetanár és Fókás Vilmos hangszeres közreműködésével. Gryllus Vilmos dalait és Mike József Hóból az erdő című művét szólaltatták meg 3.a osztályosok, a 4.a-sok dal- és furulyacsokrát Szanati Máté és Balogh Áron marimbán, valamint Balassa Dóra és Nagy Viktor gitáron kísérte. Mindkét műsort Tüttősiné Gréber Mónika tanítónő kísérte gitárral.

Forrás: Zalai Hírlap

E két osztály kórusban is énekelt Gyenese Marianna vezényletével és a közreműködő zenészekkel: Horváth Dénes – fuvola, Horváth Emese – cselló, Sebestyén Petra – zongora, Sebestyén Barnabás – ütő, Tóth Júlia – csengettyű. A felső tagozatosok karácsonyi népdalcsokorral és kórusművekkel léptek a dobogóra Horváth Károly és zenekara, valamint Berkes Dániel zongorakíséretével. A 8.a hálaadó himnuszénekét az osztályból Horváth Emese, Tóth Júlia csellón, Horváth Dénes fuvolán, Boczkó Vince és osztályfőnökük, Szebeny Péter gitáron kísérte. A nagykórus tagjai a Singh Medieval Gloria, Adam Szentséges éj és az ABBA Happy New Year című számát adták elő. A felkészítésben a Pálóczi Horváth Ádám Alapfokú Művészeti Iskola tanárai is részt vettek. A műsort záró felnőtt kórus 2007-ben, a zenei tagozat 50. évfordulójának megünneplésére gyűlt össze, azóta Zalaegerszegi Liszt Ferenc Vegyeskar néven folytatják a muzsikálást. Rendszeres templomi koncertek, jótékonysági városi és országos ünnepi hangversenyek szereplői. Karnagyuk Kincses Ildikó, valamikori lisztes diák. Adventi műsorukat fuvolán Jandovics Viktória, zongorán Dr. Dankóné Mezőfi Andrea kísérte, akik szintén zenei tagozat tanulói voltak. A hangversenyt a Csendes éj című dal zárta