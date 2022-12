Összességében megállapítható, hogy az önkormányzat a közvetlen anyagi támogatás mellett számos más eszközzel, például ingyenes ingatlanhasználattal is segíti a civil szervezetek munkáját. Mint az a beszámolóból kiderült: idén a kulturális keret terhére 37 egyesület, alapítvány vagy intézmény részesült támogatásban, mintegy 10 millió forint keretösszeg erejéig. A sportszervezetek külön pályázat útján kaptak támogatást, a 70 millió forintos keretösszegen 41 szervezet osztozott. Emellett a polgárőr egyesületek is részesültek támogatásban, összesen 820 ezer forintot osztottak szét közöttük. Korábban az önkormányzat az idősügyi klubok működéséhez ugyancsak nyújtott támogatást, ám az idén erre nem volt lehetőség.

A civil szervezetekkel való szakmai együttműködést jónak ítélte a közgyűlés, külön említést érdemel a Magyar Vöröskereszttel való kooperáció, melynek keretében a Családok Átmeneti Otthonát, a hajléktalanszállót, a közösségi fürdőt és mosodát is működteti a civil szervezet, emellett a hajléktalanok étkeztetését, nappali ellátását és a házi segítségnyújtó rendszert is üzemelteti a Vöröskereszt, amiért 10 millió forintot kapott idén a szervezet. Az „Élettér” Állat- és Természetvédő Egyesülettel is hasonló feladatellátási szerződést kötött az önkormányzat a gyepmesteri feladatok ellátására, melynek keretében az állatmenhely működtetése is megvalósul. A civil szervezet idén 7,7 millió forintos önkormányzati támogatást kapott.

A kanizsai önkormányzat a fentiek mellett ingyenes ingatlanhasználatot is biztosít sok civil szervezet számára, aminek értéke szintén több tízmillió forintot jelent évente – derül ki a beszámolóból.