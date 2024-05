A munkálatok során a két háziorvosi rendelőt, egy gyermekorvosi rendelőt, valamint a védőnői szolgálat helyiségeit is magába foglaló egészségügyi központ meglévő vizesblokkjainak felújítása mellett egy újat is kialakítottak, utóbbit a mozgáskorlátozottak számára. Emellett kicserélték a nyílászárókat, a régi burkolatokat antibakteriális PVC-vel és csúszásmentes lapokkal váltották ki, az energiamegtakarítás érdekében korszerűsítették a villamos és fűtéshálózatot, illetve elvégezték a teljes belső festést is. A belső felújításon túl a rendelők könnyedebb megközelíthetősége érdekében akadálymentes parkolót, illetve feljárókat alakítottak még ki. Mindezen munkálatokat úgy végezték, hogy közben az egészségügyi ellátás is folyamatos maradt, legfeljebb más helyre költözött, vagy más időpontban fogadták a pácienseket.

Az avatóünnepségen elsőként Gyarmati Antal, a város polgármestere köszöntötte a jelenlévőket. Mint mondotta: ezzel a fejlesztéssel – amihez a maximálisan elnyerhető összeget sikerült pályázati támogatásként megszerezniük – nemcsak az egészségügyi ellátás színvonala javul, de erősödött a város megtartó ereje is. Ez utóbbit hangsúlyozta dr. Sifter Rózsa főispán is, aki úgy fogalmazott: az egészségügyi ellátás az egyik legfontosabb szolgáltatás, amelynek színvonalát a megfelelően képzett szakemberek mellett a szükséges infrastruktúrával a helyi vezetők képesek biztosítani a lakosok számára.

– Jó látni, hogy Zala sok olyan polgármesterrel rendelkezik, akik folyamatosan keresik a lehetőséget a gondjaikra bízott települések fejlesztésére – emelte ki dr. Sifter Rózsa, majd azzal folytatta: Zalalövő vonzó célpont lehet azok számára, akik nyugodt, élhető környezetben szeretnének letelepedni, s ott felnevelni gyermekeiket.

A térség országgyűlési képviselője, Vigh László szerint az elmúlt időszakban Zalalövőt egy nagyon szép fejlődési spirál jellemezte, kezdve az elkerülő út megépítésétől a szennyvízhálózat rekonstrukcióján át a most záruló beruházásig, de szólt az egészségmegőrzés és a mindennapos mozgás fontosságáról is. A Zala vármegyei közgyűlés alelnöke, Pácsonyi Imre szintén abbéli véleményének adott hangot, hogy a vezetők legfontosabb feladata élhetővé tenni a településeket, a Zala vármegyei közgyűlés által felügyelt területi operatív program fejlesztési csomagjába ezért is került be egyik fő prioritásként az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése, amire több más település mellett Zalalövő szintén sikerrel pályázott.