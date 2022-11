Csesztregről, a Kerka partjáról egy molnár fiaként alapított országos mozgalmat Kerkai Jenő. A szülőföldjéhez való ragaszkodását mutatja családneve, hiszen 1904-ben Czinder Jenő néven keresztelték meg, később vette fel a Kerkai vezetéknevet. Bár a papi hivatásban találta meg önmagát, mindig is érdeklődött a magyar falu és a parasztság problémái iránt. Jól látta a '30-as években, hogy a magyar haza fő ereje – a viszonylag érintetlen lelkületű – parasztságban van. Nagyszerű szervezéssel indította el néhány társával a KALOT-ot. A mozgalom célját rövid négyes jelszóban fogalmazták meg a nyilvánosság számára: Krisztusibb embert! Műveltebb falut! Életerős népet! Önérzetes magyart! Csak tíz év jutott a sikeres szerveződésnek, a kommunista hatalomátvétel megpecsételte a mozgalom sorsát, ahogy Kerkai Jenő életét is. Koncepciós perben elítélték, évekre börtönbe került, egészsége megromlott, hosszú betegségét követően 1970-ben hunyt el. Emlékét szülőfalujában ma is őrzik és odafigyelnek, hogy ne merüljön a feledés homályába munkássága.