Mint azt Áfra Barnabás, a társaság ügyvezetője elmondta: teljes mértékben felkészültek a téli időszakra, gépeik állapota kifogástalan, és megfelelő mennyiségű sót és érdesítőanyagot tároltak be a következő időszakra.

– Rendelkezünk négy darab nagy kombinált járművel, ezek egyaránt alkalmasak hótolásra, illetve sószórásra – vette át a szót Csendes Tamás, a cég közterület-gondozási vezetője, aki hozzátette: két Multicar és négy járdatakarító gépük is van, sőt szerződés alapján további gépeket is munkába tudnak állítani, ha szükséges. – Ezen kívül 600 tonna sót és 200 tonna érdesítőanyagot is betároltunk, hiszen 185 kilométernyi közúton, 33 kilométernyi járdán, 35 kilométernyi mellék- és hegyi úton, valamint 175 buszmegállóban és legalább kéttucatnyi parkolóban kell elvégeznünk a hóeltakarítást.