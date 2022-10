Minderről Tóth Árpád polgármester számolt be lapunknak. Elmondta: a falugondnoki jármű cseréjére még tavaly nyújtották be pályázatukat, s év végén kaptak értesítést róla, hogy a tartalékkeret terhére 14,3 millió forinttal támogatja igényüket az állam. Az elhúzódó beszerzés miatt az új autót azonban így is csak szeptember elején vehették át.

– A falugondnoki jármű mindennapos használati eszköz a településen – folytatta a mintegy 190 lakosú község polgármestere. – Az önkormányzati ügyek intézését, a gyógyszerek beszerzését, a bevásárlást végezzük segítségével, de szükség esetén orvoshoz is ezzel visszük a lakosokat.

A település másik nyertes pályázata a kommunális eszközbeszerzés alprogramhoz kapcsolódott. A szintén több mint 14 millió forintos támogatás egy 50 lóerős traktor beszerzését tette lehetővé, amihez kiegészítő eszközként hótoló lapot, sószórót, szárzúzót és pótkocsit vásároltak. Tóth Árpád ez utóbbi beszerzést azzal indokolta, hogy sok az önkormányzati zöldterület, amiket folyamatosan karban kell tartani, továbbá a mezőgazdasági utak is rendszeresen javításra szorulnak, illetve a téli időszakban a biztonságos közlekedés érdekében a hóeltolást és síkosságmentesítést is rendszerint saját maguknak kell megoldaniuk, még az állami utakon is.

– A két nyertes pályázat mellett önerőből sikerült a játszóterünket is fejlesztenünk – tette még hozzá Tóth Árpád. – A régi játszótéri eszközök teljesen elhasználódtak, tönkrementek, ezért döntött úgy az önkormányzat, hogy a lakossági igényeket is meghallva új játékokat vásárol. A hét év alatti gyerekek száma 24 fő, ez mindenképpen indokolta ezt a fejlesztést.