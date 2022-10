A csesztregi nyugdíjasklub tagjai meghívták a Lenti Civil, valamint a Lovászi Olajbányász Nyugdíjas Klub tagjait, illetve Kobiljéből is érkeztek vendégek. A jó hangulatú, izgalmas kártyaversenyt végül a csesztregiek nyerték szoros küzdelemben, második a lovászi, harmadik pedig a szlovén klub lett. A díjakat Bedő Róbert polgármester és Király József, a verseny szervezője adta át. A házigazdák ötödik alkalommal bizonyultak a legjobbnak ebben a műfajban.

Király Edit, a Korhatártalan Klub vezetője arról is beszámolt, hogy a kulturális programok iránt is aktívan érdeklődik a tagság. Színházlátogatáson vettek részt Zalaegerszegen, megtekintették A tanú című darabot, illetve további két hasonló látogatás is tervben van Zalaegerszegen és Szombathelyen.

Novemberben részt vesznek a lovászi klub által szervezett megyei tekeversenyen, illetve saját programjukat, a hagyományos faültetést is megtartják, bővítik a hársfaligetet két csemetével. Nem marad el az ilyenkor szokásos krumplisütés sem, és az újbort is megkóstolják. Decemberben könyvbemutató szerepel a programban, a csesztregi felmenőkkel rendelkező Kovács Krisztián mutatja be első, Hiányzó történetek című kötetét a Hagyományok Házában.