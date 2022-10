Az október első két napján lezajlott rendezvényt idehaza a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) koordinálja. A szervezet közleménye szerint 2022-ben Európában és Közép-Ázsiában is zajlottak programok: a 753 helyszínen összesen 19.148 résztvevő fordult meg, akik 4,6 millió madarat láttak. Előbbi két kategóriában a magyar hozzájárulás volt a legnagyobb a végeredményhez: hazánk 137 helyszínnel (a dobogóra Svédország 100, Belgium pedig 73 programmal került fel), valamint 3.773 résztvevővel (továbbiak: Lengyelország 2.906, Görögország 2.200) is a legjobbnak bizonyult. A hazai eredményhez pedig Zala megye is hozzájárult: a fenékpusztai madárgyűrűző bázison mind a két napon szakértő madarász kalauzolta az érdeklődőket.

A megfigyelt madarak számában Finnország 1,5 millió példánnyal "győzött", majd Litvánia (1.247,682) és Svédország (773.105) következett a sorban. A magyar égen 146.673 madarat láttak, ez az 5. helyhez volt elég az összesítésben. A leggyakrabban megfigyelt madarak idehaza a seregély (124.380), a füsti fecske (19.404) és a dankasirály (18.520) voltak, nemzetközi viszonylatban az erdei pinty vitte el a pálmát.