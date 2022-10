Egy nagyobb teljesítményű fűnyírótraktort, hozzá vágóasztalt, seprűkefét és mulcsozót vásároltak. A beszerzésre 6,7 millió forintot nyert el az önkormányzat - tudtuk meg Nagy István polgármestertől, aki elmondta, hogy az eszközök munkába állításával biztosított a település köztereinek karbantartása, tisztán tartása, minél jobb színvonalú rendezettsége.

Nagy István további eszközbeszerzésről is beszámolt. Tavaly és idén is pályáztak közösségszervező bértámogatására és ehhez kapcsolódó eszközbeszerzésre. A 2021-es pályázat keretében 2 millió forintból 100 bankettszéket, 15 asztalt és hét paravánt vásároltak, melyeket a helyi kastély magtárrészének rendezvény- és kiállítótermében helyeztek el. A idei sikeres pályázatból pedig mobilszínpadot és bluetooth hangfalat szereztek be szintén 2 millió forint értékben, hogy a helyi rendezvényeket minél magasabb színvonalon tudják lebonyolítani.

Hozzátette, hogy az önkormányzat kiemelt feladatának tekinti a lakosság és az egyre növekvő idegenforgalom érdekében a megvalósult beszerzéseket. Továbbá arról is beszámolt, hogy várják a beadott pályázataik elbírálását, ezek közt van az új faluautó vásárlása, játszótér kialakítása, útaszfaltozás, járdafelújítás.

Jelen volt a gépek üzembe helyezésén Cseresnyés Péter, a térség országgyűlési képviselője is, aki örömét fejezte ki, hogy Szécsiszigeten az elmúlt időszakban több pályázat is sikeresen megvalósult, ezek közül több a Magyar Falu Program keretéből. Mindez bizonyítja, hogy falvak jól használják ezt a pályázati formát, ez igaz a választókörzete településeire is, sok helyen intézmények, utak, járdák újultak meg. Közölte továbbá, hogy a nehéz helyzetre való tekintettel csökkentett keretösszeggel, de a Magyar Falu Program folytatódik.