A zenei művek elhangzása előtt a szervező Krátky István Zenei és Kulturális Egyesület alelnöke, a zenekar tagja, Balogh Tünde köszöntötte a közönséget, majd a zenekar megalakulásának története is elhangzott az ünnepen. Az első koncertet ezen a néven 1921. január 8-án tartották, fiatal muzsikosok alkották a zenekart, melynek karnagya Mathea Károly volt. Fennállása alatt a együttes fenntartója többször változott, de azóta a város zenekarának szerepét tölti be. A rendezvényen a zeneművek között díjátadóra is sor került, azokat a zenészeket köszöntötték, akik legrégebben tagjai az együttesnek.

Kocsis Katalin és a Nagykanizsa Zenei Lexikona című kötet

Fotós: Szakony Attila

A centenáriumi díszhangversenyének kísérő rendezvényeként mutatták be Kocsis Katalin Nagykanizsa Zenei Lexikona című kötetét, mely a Czupi Kiadó gondozásában jelent meg. A lexikon műfajában, betűrendbe sorolt szócikkeken keresztül tárja fel Nagykanizsa zenei életének történetét – elsősorban a 19. század közepétől a második világháború végéig terjedő időszakot, de kitekint korábbi és későbbi évekre is. A közel 340 szócikk két nagy csoportba sorolható: személyekre (223) és egyéb szócikkekre (115). A lexikonszerkesztés szabályai szerint a könyvben csak már elhunyt személyek szerepelnek.

A hivatásos muzsikusok közül a városban egykor működő magán zenetanárok, a Városi Zeneiskola igazgatói, tanárai, a zenekarok, énekkarok vezetői, a katonazenészek, az egyes felekezetek kántorai, a különböző iskolák fontosabb énektanárai, vagy a városban működő cigányprímások.