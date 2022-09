A testületi döntés után tartott sajtótájékoztatón Papp Gábor polgármester kiemelte: új bérlettípusokat alakítottak ki, az eddig érvényben lévő díjakon viszont nem változtattak, tehát – helyszíntől függően – változatlanul óránként 300, illetve 400 forintért parkolhatnak az autók Hévízen. „Ami hazai viszonylatban alsó-középkategóriás díjszabás, európai kitekintésben pedig kifejezetten alacsonynak számít” – tette hozzá a városvezető.

Jelenleg több mint 800 fizetős parkolóhely áll rendelkezésre a fürdővárosban, de ezt a számot szeretnék megduplázni, hiszen a nemrégiben végzett telítettségi felmérés is azt bizonyítja: szükség van erre. A városvezető azt is elmondta: egy parkolóhely kialakítása 2,5 millió forintba kerül.

Papp Gábor beszámolt arról, az új parkolási rendszer kialakítása előtt egyeztettek a lakossággal, a szállodákkal s a magán-szálláskiadókkal is, és ezek alapján alakították ki az új bérlettípusokat. A vendégeknek például 3 és 7 napos lehetőséget kínálnak, s akár külön lehet vásárolni a nagyparkolóra, illetve az azon kívüli területekre is. Emellett továbbra is lesznek kedvezményes lakossági és dolgozói bérletek.

A nagyparkolóban január 1-jétől az eddigi 15 helyett 30 percig lehet majd díjmentesen várakozni, ami elég idő arra, hogy valaki bevásároljon például a piacon vagy a környező üzletekben, s ha valaki ezt túllépi, csak a fél óra utáni időért kell fizetnie.

A testület arról is döntött: a tapasztalatok fényében folyamatosan felülvizsgálja a parkolási rendeletet, s az új szabályozást is csak január 1-jén vezetik be, hogy addig mindenki megismerhesse azt.

A Hévízen parkolókat applikáció is segíti a jövőben, amely például az adott területen rendelkezésre álló szabad helyekről ad tájékoztatást, de később akár ezen keresztül is vásárolhatók majd jegyek.

Papp Gábor kijelentette, új parkolózónákat is szeretnének a jövőben kialakítani, hiszen „a mérések kimutatták: nagyjából dupla ennyi helyre lenne szükség.”

A polgármester arról is beszélt, szeretnék a város parkolási rendszerét az igényeknek megfelelően tovább korszerűsíteni, „hogy mindenkinek megtaláljuk a megfelelő lehetőséget, amit kihasználhat, árban és kényelemben egy­aránt.”

Jelenleg Hévízen 100 kamera ügyel a biztonságra, ezek képeit felhasználva a jövőben szeretnék a „helytelen, szabálytalan parkolási gyakorlatot” a minimálisra csökkenteni, hiszen néhányan ma akár természetvédelmi területen, járdákon is „elhagyják” autóikat, rongálva ezzel például a város elmúlt évekbeli fejlesztéseit, beruházásait – hívta fel a figyelmet Papp Gábor.

– Rendezett várost kell teremtenünk, hogy a vendégeink jól érezzék magukat, s egyre többen jöjjenek hozzánk – szögezte le a polgármester. – Az új parkolási rendszer ezt a célt is szolgálja.

A bővítéshez az önkormányzat már tárgyalásokat kezdett a kórházzal s a nagypakoló mellett lévő üzletházzal, hogy parkolóikat megvásárolva vagy bérbe véve ott is fejlesszenek, s bevonják azokat a városi rendszerbe.