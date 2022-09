A cég közterület-gondozási vezetőjével, Csendes Tamással szerdán jártuk be a teret. A féktelen pusztítás jól látható: az aréna és a környező terület átadását követően nincs olyan köztéri bútor, amit ne rongáltak volna meg. A padokról lécek hiányoztak, az ülőalkalmatosságok széleit éles tárgyakkal megfaragták, azokba betűket véstek. De találtunk olyan, fából készült emelvényt is, melynek elemeit láthatóan nagy erővel kitépték a helyéről, és annak belsejébe szórták az italos műanyag flakonokat, s más hulladékot. Sőt a térkő nélküli puhább talaját motorkerékpárokkal okozott lyukak tarkítják, s mindenütt, a növények alatt is csikkeket nyomtak el.

A vandálok nem kímélik a köztéri bútorokat Forrás: Szakony Attila / Zalai Hírlap

- A közösségi teret olyanok használják, akik képtelenek a kulturált, felelősségteljes viselkedésre - mondta Csendes Tamás. - Tavaly nyár végén fejeződött be a multifunkcionális csarnok körüli növénytelepítés. Ezen a helyen 240 darab lombos fát, valamint további ötezer darab cserjét és évelő növényt ültettünk el. Ennek fenntartását idén decemberig végezzük szerződéses kereteken belül. S emellett a köztisztasági feladatokat is ellátjuk. A heti háromszori takarítás ellenére szinte minden alkalommal tapasztalunk rongálást és érthetetlen szemetelést. A téren lévő tíz hulladékgyűjtő edény szinte üres, míg a környékén eldobálva találunk szemetet. Teszik mindezt frekventált helyen, úgy, hogy több térfigyelő kamera pásztázza a területet. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy az értékeinkre vigyázzunk, és a pihenőparkot a rendeltetésének megfelelően használjuk.