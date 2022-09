A részletekről dr. Kaszás Nikoletta főigazgató beszélt. Elmondta: az önkormányzattal együttműködve szeretnének olyan városfejlesztési eljárásokban részt venni, szerepet vállalni, ami megkönnyíti a nagykanizsaiak életét. Ez elősegítheti, hogy a város is megpróbáljon még jobban elmozdulni a körforgásos gazdaság irányába.

- Innen jött a szoftverrendszer ötlete, ami egy olyan hír- és eseménymegosztó felületet generál, ami kiválhatja a papíralapú kommunikációt az egyes rendezvények, hírek, események kapcsán – folytatta. – Ezt az elkészült platformot webes felületen és mobilalkalmazás formájában elérhetővé tesszük a városlakók számára. Ezzel egyértelmű célunk megmutatni, hogy az egyetem ilyen módon is szerepet vállalhat a város életében. A szoftverrendszerrel megkönnyítjük a kommunikációt és a hírek átadását a kulturális intézmények, szervezetek, létesítmények és sportegyesületek között. Illetve fő célunk, hogy a lakosság egy kattintással könnyedén megtalálja azokat a városi eseményeket, melyekre igazán kíváncsi. Egyfajta gyűjtőplatform, minden, ami kanizsai információ, az „ekanizsa” felületén megtalálható, és reméljük, hogy egyfajta közösségépítő szerepe is lehet a jövőben. Egy regisztráció után szinte bárkiből lehet tartalommegosztó, ahogy természetesen különféle szervezetek partnerként csatlakozhatnak az információk terjesztéséhez.

A két év alatt kifejlesztett szoftverrendszerről dr. Jaskó Szilárd, az intézmény informatikai tanszékvezetője kiemelte: fontos, hogy a város közösségének tagjai töltik fel tartalommal az oldalt, ez egy olyan speciális találkozóhely lehet, ahol nagykanizsaiak „találkozhatnak”. Megoszthatják egymással a híreiket, koncertjeiket, kiállításaikat, fellépéseiket, vagy akár olyan eseményeiket, melyeket érdeklődésre tarthatnak számot.

- Az egyetem olyan társadalmilag is hasznos, magas informatikai hozzáadott tudást jelentő projektbe fogott, amellyel megmutathatta, hogy mit tud – mondta dr. Jaskó Szilárd. – Ezen felül egyfajta társadalmi felelősségvállalásként a város számára valóban értékes ajándékot adtunk. Az informatikai támogatást az egyetemünk adta, viszont a polgármesteri hivatal dolgozóival szoros együttműködésben dolgoztunk. Az „ekanizsa” oldalunk esetében a legmodernebb informatikai technológiákat alkalmaztuk, így a weboldal minden mobil platformon is képes ellátni a feladatát, vagyis alkalmazás nélkül is használható. Az ingyenesen letölthető alkalmazással talán kényelmesebben, gyorsabban és jobban az adott telefonra optimalizált formában jelenik meg a tartalom.