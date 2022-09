Az Napred SE 1938 óta mozgatja és szórakoztatja a falu lakosságát. A működése során rengeteget tett Tótszentmárton hírnevének öregbítéséért nemcsak Magyarországon, de az országhatárokon kívül is. Kijelenthető: a Mura menti horvátság legismertebb és legsikeresebb futballklubja.

- Az egyesületnek otthont adó sportöltözőt még az 1970-es években építették, és 2004-ig szolgálta a csapatot – fogalmazott köszöntőjében Mihovics József polgármester. – Az akkori vezetés támogatást nyert az öltöző bővítésére és felújítására. Szükség is volt rá, mivel az akkori Napred fénykorát élte. Ekkor új játékvezetői öltözővel, klubhelyiséggel, büfével és a szurkolók számára kiépített mellékhelyiséggel bővült az épület. Az azóta eltelt időszakban csak kisebb javítgatásokra futotta az erőnkből. Több helyen beázott a tető, a vakolat elkezdett lepotyogni a falakról.

Hozzátette: most a Magyar falu program jóvoltából 9 millió forintot költhettek az épület külső-belső festésére és a teljes tetőszerkezet cseréjére. A támogatással két település is jól járt, hiszen a szomszédos Tótszerdahely SE is ott tartja hazai mérkőzéseit. A most felújított létesítmény még hosszú évekig otthonául szolgál mindenkinek, aki egyesületi vagy hobbi szinten hódol a labdarúgásnak.