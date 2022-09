A zalai civilek által működtetett Hello Életem Egyesület egészségmegőrző programjának célja, hogy felhívja a munkáltatók és az aktívan dolgozók figyelmét az egészséges életmód fontosságára, hiszen a gazdasági helyzet, a bizonytalanság, a járványok és a stressz hatására a munkavállalók körében is világszerte észrevehetően romlott a fizikai és mentális egészségi állapot helyzete.

- Tudjuk, hogy egy nehéz és bizonytalan jövő elé néznek mind a cégek, mind a magánemberek. A nehéz időszakot azonban még nehezebb „túlélni”, ha egészségi állapotunk is megromlik. Fontos, hogy ne feledkezzünk meg önmagunkról, a szűrővizsgálatokról és figyeljünk az egészségünkre. Ehhez szeretnénk a programmal - a cégvezetőkkel közösen - az aktív dolgozók egészségmegőrzéséhez és fejlesztéséhez hozzájárulni. A programot úgy alakítottuk ki, hogy munkáltató és munkavállaló számára egyaránt sokrétű előnyöket kínáljon, amit úgy állítottunk össze, hogy az ne menjen a munkaidő rovására. Míg a vállalat vezetősége teljes képet kap a dolgozók cég iránti elköteleződéséről, az általuk megítélt pozitív és negatív munkahelyi körülményekről, egészségi állapotukról, addig a munkavállalók egészségmegőrzéssel és fejlesztéssel kapcsolatos tudást, szolgáltatást, különböző szűrővizsgálatokat és számos kedvezményt kapnak különböző zalaegerszegi szolgáltatóknál - mondta Kissné Molnár Zsuzsanna, az egyesület alelnöke.

A Hello Életem Egészségkártya több helyi szolgáltatónál nyújt kedvezményt

- Nagyon örülünk annak, hogy a kezdeményezéshez számos helyi egészségmegőrző és fejlesztő szolgáltatók, vállalkozók és egyesületek csatlakoztak együttműködő partnerként. A programban résztvevő cég dolgozói névre szóló Hello Életem Egészségkártyát kapnak, mellyel a helyi szolgáltatóknál tudnak kedvezményesen vásárolni, ill. szolgáltatásukat igénybe venni. Partnereink között megtalálhatóak – a teljesség igénye nélkül - edzőtermek, masszőrök, dietetikus, különböző mozgásformát nyújtó vállalkozók, vegán étterem vagy paleo menü szolgáltató, akiknél 10-20% kedvezményben részesülnek a kártya tulajdonosai. Külön öröm számukra, hogy a Platán Magánklinika és a Dr. Wolff Gerincterápiás Központ is csatlakozott programunkhoz.

Szeretnénk, ha minél többen igénybe tudnák venni ezeket a szolgáltatásokat, hiszen ezzel egyik oldalról a saját egészségüket támogatják, míg másik oldalról a helyi vállalkozókat is. A cél pedig közös: egészséget adni, egészségesnek maradni – mondta Zsuzsanna.

Októberben indul, melyhez bármely cég csatlakozhat

A 3 hónapos program októberben indul, így szeptember 25-ig várják azon zalaegerszegi cégek jelentkezését, akik szeretnének a programhoz csatlakozni. Amennyiben a projekt sikeres lesz, úgy a többi zalai városba is szeretnék azt eljuttatni. A teljes programról az egyesület weboldalán található részletes információ, mely IDE KATTINTVA elérhető.