A piacgondnoki teendőket ellátó Ráczné Lánczok Zsuzsanna lapunknak elmondta: a mintegy másfél évvel ezelőtti megnyitás óta vannak árusok, akik állandó jelleggel jelen vannak, s akadnak olyanok is, akik csak alkalomszerűen meg termékeikkel, függetlenül attól, hogy az idényhez kötött-e van sem. A cél az, hogy szélesítsék a palettát, illetve egyfajta állandóságot is biztosítsanak a potenciális vásárlók számára.

- A termelői piacok iránt mindenütt nő az igény, hiszen megbízható minőséget képviselnek – folytatta a piacgondnok. – Letenyén a nyitás óta rendszeresen jelen vannak azok az őstermelők és árusok, akiknek termékpalettáját termelői mézek, füstölt húsáruk, mangalica termékek, tehén- és kecsketejből készült sajtok, joghurtok, túró, vaj, tyúktojás, befőttek, lekvárok, savanyúságok, szörpök, zöldségfélék, gyümölcsök, levendulás termékek, házi szappanok, olajok, illetve különböző kézműves ajándéktárgyak teszi ki. Alkalmanként horgolt, hímzett, szőtt vagy fonott kézműves termékek is kaphatók a foltvarrással készült használati tárgyak, kerámiák vagy a cserépből készült tárgyak mellett. Keresettek az idény jellegű termények és termékek, tavasszal a palánták iránt mutatkozott nagyobb érdeklődés, de megjelennek a kínálatban olajok, ecetek, kenőcsök, gyógyteák, a színespaprika és az ünnepekhez kötődő kellékek is. Emellett igény szerint alkalmi kiszolgálásban is részelhetnek a vevők, az egyik árus előre rendelés esetén például hidegtálak készítését is vállalja.

Ráczné Lánczok Zsuzsanna szerint a kereslet változó, s azt több tényező is befolyásolja. Egyrészt a potenciális vevők jövedelmi viszonyai – a hónap elején mindig többen látogatják a piacot -, de az is jellemző, hogy az ünnepeket megelőző napokban erősödik fel az érdeklődés.

- A piac mind szerdán, mind szombaton reggel hét órakor nyit, s általában délelőtt tíz óráig vannak jelen az árusok – fűzte tovább. – Azért döntöttünk a korai nyitás mellett, mert így tudunk igazodni a tömegközlekedéshez, a buszjáratok érkezési és indulási időpontjaihoz is. Délelőtt tíz órára általában le is zajlik a forgalom, azt követően már kevésbé van értelme nyitva tartani. A vásárlókat azzal tudjuk még segíteni, hogy a nyitást követően az internetes közösségi oldalakon mindig friss információkat szolgáltatunk arról, hogy adott napon milyen termékek kaphatóak. A piac népszerűsítse érdekében pedig az adott hónap utolsó nyitvatartási napján ajándékcsomagot sorsolunk vásárlóink között.

Dömők József az állandó vevők közé tartozik. Mint mondja, a termelői piacon kínált áruknak nyomon követhető az eredete, ez a mai, globalizált világunkban kifejezetten előny. Ami a vásárcsarnokban kapható, annak frissessége garantált. Azt is hozzátette: ha mégis minőségi kifogásai támadnának valamely árucikkel kapcsolatban, akkor azt a legközelebbi alkalommal személyesen is tudja rendezni az adott kistermelővel. A kínálattal is elégedett, úgy fogalmaz: amire egy háztartásban szükség van, annak jelentős része beszerezhető a letenyei piacon.

- Ennek ellenére szeretnénk még tovább bővíteni a kínálatot, például helyben fogyasztható ételekkel – jegyezte meg Ráczné Lánczok Zsuzsanna – Ezért is szeretnénk, ha mozgóárusok, például pecsenye- vagy lángossütők jelentkeznének nálunk, hiszen nekik köszönhetően még tovább növekedhet a piac iránti érdeklődés, és jobban fellendülhet a forgalom. Ez egyaránt szolgálná az árusok, illetve a vevők érdekeit is.