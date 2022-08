A Keszthelyi Nemzetközi Verklifesztivál a világ hasonló rendezvényeinek „10. legkedvesebb rendezvényévé” lépett elő – jelentette be Kovács Beatrix, az egyik szervező s szpíker a megnyitón, majd Manninger Jenő polgármester köszöntőjében úgy fogalmazott: „amióta ember létezik, gondolkodott azon, hogyan lehet hangokat kiadni, zenét szerezni, és amikor eljött a gépek ideje, akkor megjelentek az ehhez hasonló szerkezetek”.

Mint mondta: évszázadokon át mindennaposak voltak az otthonokban, de főleg az utcákon, tereken a verklik, „és büszkék vagyunk arra, hogy ennek a hagyományápoló kezdeményezésnek Keszthely adhat otthont, és e fesztivál híre messzeföldre eljutott”, sőt: a legtöbb együtt zenélő verkli rekordját is a Balaton-parti város tartja, 2017 óta.

– Keszthely kulturális és turisztikai központ, s ezt kívánjuk erősíteni a jövőben is – szögezte le megnyitóbeszédében Manninger Jenő –, ezért minden ilyen kezdeményezést örömmel látunk és támogatunk. Tudjuk, hogy annak idején Beethoven is írt automata zenegépre muzsikát, és azt gondolom: a verkli sokkal inkább alkalmas emberi kapcsolatokat teremteni, mint manapság a zeneletöltő csatornák, mert a zenegép jó társaságokat hoz össze, akár az utcán is.

Manninger Jenő polgármester is megkapta a fesztivál kitűzőjét Kovács Beatrixtól



Hansjörg Surber, a fesztivál megálmodója úgy fogalmazott a színpadon: barátaik, akár több ezer kilométert is utazva vállalták, hogy ezúttal is eljönnek Keszthelyre, és vannak új résztvevők is.

– Egészen biztos vagyok abban, hogy ez a különleges atmoszféra magával ragadja a nézőket, hallgatókat ebben a csodálatos városban – mondta az ötletgazda.

Ezen a hétvégén több mint 40 – automata, félautomata, vagy kicsi, kézi, manuális – zenegép vonult fel Keszthely utcáin s terein. A verklisek, főként családjukkal együtt, Németországból, Ausztriából, Szlovéniából, Szlovákiából és természetesen Magyarországról érkeztek.

A belvárosban még ma is gyönyörködhetnek a látogatók a verklimuzsikában és a hangszerekben, amelyek között akadnak különleges, ritkaságszámba-menő példányok is.

Amint arról már beszámoltunk, a mindegyik keszthelyi fesztiválon részt vevő Pape Lutz 12 nap alatt, négy országot átszelve, egy kisebb méretű verklivel érkezett Keszthelyre. És természetesen ő is hatalmas sikert aratott.