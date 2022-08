Az eseményre kerékpáron érkezett meg Vigh László, a térség országgyűlési képviselője, miniszteri biztos is közösen Gasparics Győző polgármesterrel, illetve Pete Polgár Máté plébánossal.

A temetőparkoló bejáratánál megtartott kis ünnepségen a polgármester szólt a beruházás részleteiről, melyhez a Magyar falu program két kiírásán való sikeresen szereplés nagyban hozzájárult.

– Összesen közel 24 millió forintot tudunk erre a célra költeni –mondta. – Sokat vártunk, hogy ezt a munkát el tudjuk végezni, most végre rendelkezésre állt a szükséges forrás. Itt mintegy 1,7 kilométer hosszban és 2,5 m szélességben történt meg az útfelújítás, valamint a padkázás, továbbá a temetőnél parkolót alakítottunk ki.

Az önkormányzat a pályázati forrást saját erővel egészítette ki, így tovább haladva a szakaszon a 75. számú főút felé elkészült az aszfaltozott összeköttetés a Lenti és Külsősárd, illetve Rédics közti kerékpárúttal. Ez a rész 1 méter szélességben kapott aszfaltburkolatot. Ezzel nagyban javult a temetőbe való közlekedés, biztonságosan kerékpározhatóvá vált az út, ami azért is fontos, mert a Lenti-Rédics-Külsősárd kerékpárút felújítása is megtörténik, a munkát már el is kezdték. Ezek a komplex fejlesztések együttesen könnyítik meg a munkába, az iskolába járást, illetve a szabadidős biciklisek és a kerékpáros turisták is élvezhetik előnyeit – hangsúlyozta Gasparics Győző.

Vigh László is köszöntötte a megjelenteket és visszacsatolt egy korábbi külsősárdi eseményre, mikor a polgármesterrel egyeztettek a most felavatott út és járda felújításáról, ami fontos előre lépés a településen. Hangsúlyozta, hogy a Magyar falu program kiírásain elnyerhető források a kistelepüléseket segítik. A faluprogram három éve működik, de tíz évre terveznek, a következő években az a cél, hogy minden faluban megújuljanak az utak, a járdák és a közintézmények. A politikus arról, a falvakban tapasztalható előre mutató tendenciáról is szólt, hogy egyre inkább elfogynak az eladó házak, házhelyek. Ez azt jelenti, hogy a falusi lét kezd szimpatikussá válni a fiatalok számára is. Külsősárd pedig szintén egy olyan rendezett település, ahol jó élni.

Végezetül Pete Polgár Máté áldotta meg az utat és a parkolót, majd közös kerékpározással, illetve a kultúrházban vendéglátással zárult az ünnepség.