Wilheim Dávidra olvasóink is emlékezhetnek: 2019-ben a Piemont királya fantázianevű fagyija ugyanezen a viadalon kiérdemelte az év fagylaltja elismerést. Akkor neki ítélték oda a Kézműves Fagylalt Nívódíjat, a mentes fagylaltok kategóriában pedig ezüstérmet kapott a Frutta al Cioccolato nevű, cukor- és tejmentes sorbet finomsága.

Az új, érdekes ízvilágú szilvás fekete tea fagylaltot egy hasonló nevű sütemény ihlette. Méghozzá Menyhárt Attiláé, aki a budapesti Four Seasons szálló cukrászséfje és nemrégiben megnyerte a World Chocolate Masters közép-európai selejtezőjét, s kvalifikálta magát az október végi, párizsi döntőre.

– Az eredeti desszert diót is tartalmazott, ám mivel az allergénnek számít, a fagylaltból kihagytam – mesélte Dávid. – A hűsítő finomság alapja egy kínai earl grey feketetea-keverék, leheletnyi citromfűvel és szilvával. A tökéletesítés folyamán másfajta teákat is kipróbáltam, azonban végül a kínai mellett tettem le a voksomat, hiszen ennek az ízjegyei passzoltak a legjobban a szilvához, melyből 60 százalék került a fagylalthoz. Ennek édességét a cukorhelyettesítők közül a maltitol és az eritritol hozzáadásával értem el.

Először Dávid felesége, Virág és az egyik munkatársuk kóstolta meg az új fagylaltot és nekik nagyon ízlett. Ám maga az alkotó további finomításokat tartott szükségesnek, még a döntő reggelén 5 órakor is felkelt és újragondolta a koncepciót. Az alapvető hozzávalók megtartása mellett alaposan átalakította az ízeket, s azzal, hogy máshová kerültek a hangsúlyok a fagylalt is új karaktert kapott, mely a bíráknak is elnyerte a tetszését.

A verseny célja a hagyományos, jó minőségű kézműves fagylalt népszerűsítése, igényt támasztva az emberekben az egészséges és minőségi termékek iránt. Az idén újra lehetett nevezni „Mentes” kategóriában is, olyan fagylaltokkal, melyek nem tartalmazhattak hozzáadott cukrot, glutént, laktózt és tejfehérjét. Ezek egyre népszerűbbek a tudatosan táplálkozó, illetve a különböző ételintoleranciával élő vendégek körében. A régiós elődöntők után az ipartestület székházában tartották meg a döntőt, amikor a tanműhelyben kellett helyben fagyasztaniuk a versenyzőknek.

Az Év Fagylaltja versenyre idén a négy kategóriában összesen 74 fagylaltot neveztek be készítőik. Kötelező íz ezúttal sem volt, semmi nem szabott határt a versenyzők fantáziájának és kreativitásának. A döntőbe a kézműves kategóriákban végül 12 fagylalt került, melyeket a versenyzőknek a zsűri előtt kellett elkészíteniük. A közönség zsűri tagjai voltak: Erős Antónia műsorvezető, az Egy Csepp Figyelem Alapítvány alapítója, Kautzky Armand Jászai Mari-díjas színművész, Tóth Enikő színművésznő, Triscsuk Krisztina válogatott kézilabdázó és Vajda Luca, az egyik kereskedelmi televízió cukrászműsorának versenyzője.

– Egy másik kategóriában is indultam sós vajkaramellel, meggysörös szósszal és ropogós tejcsokoládé réteggel, de ez nem jutott tovább – tette hozzá Wilheim Dávid. – De nem értékelem csalódásként, hiszen a viadal a megmérettetésről szól. A bakancslistámon szerepel a Balaton fagyija cím megszerzése, de jó érzéssel tölt el, hogy Balatonmáriafürdőn és Nagykanizsán is kapható a legjobb, úgynevezett „mindenmentes” hűsítő finomság. Ezt a kategóriát, ha stílusosan akarok fogalmazni, még ízlelgetem. Egyre többen keresik, nemcsak cukorbetegek, hanem tudatosan táplálkozók, szénhidrátot kerülők is megkóstolják, és a mosolynál, amivel jutalmaznak, nincs fontosabb visszajelzés.