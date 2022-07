A programról Szakál Zoltánnal, a Kerkamenti Református Társegyházközség lelkipásztorával beszélgettünk. A tiszteletes elmondta, hogy 2010-re nyúlik vissza a hittantábor története, mely a környékbeli gyülekezetek együttműködésének eredménye.

– Kezdetben vándortábor volt, először a muravidéki Szécsiszentlászlón, a határ túloldalán tartottunk, aztán Kercaszomoron és Szentgyörgyvölgyön is volt program – idézte fel a kezdeteket Szakál Zoltán. – Akkor még 5-6 gyermek és 6-8 felnőtt vett részt a táborban. Ezután a bajánsenyei gyülekezethez tartozó Kerkáskápolnán rögzített helyszínnel zajlott a rendezvény nagyobb létszámmal. Igyekeztünk jó falusi jelleget adni a hittantábornak, hiszen azt tapasztaltuk, hogy még a falvakban élő gyerekek sem bővelkednek ilyen élményekben, ezért elmentünk a Kerka-patakhoz agyagot gyűjteni, magunknak főztünk, a gyülekezet asszonyai gondoskodtak rólunk. Ahogy egyre gyarapodott a létszám, egyre nagyobb lett az ellátással járó feladat, és a felelősség is, ezért éttermet kértünk fel, hogy főzzenek ránk. A helyszínt is kinőttük, átjöttünk öt évvel ezelőtt Kerkafalvára, ahol nagyobb tér áll rendelkezésünkre. A parókia épületét is tudjuk használni, itt 28 főnek tudunk kényelmes szállást biztosítani. Van egy gyönyörű, 200 hívet befogadó templomunk is, mely mindig nyitva áll.

Közös játék a táborban, háttérben a régi tűzoltó autó

Szakál Zoltán kiemelte: a tábor célja, hogy a közösségeiket, valamint az Istennel való kapcsolatukat erősítsék. A hittantábor évről évre növekvő népszerűségét mutatja, hogy már a kerkafalvai helyszín is lassan kicsi lesz, hiszen tavaly és idén is több mint 100-an vettek részt az ingyenes programokon.

– A tíz év alatt idén fordult elő először, hogy több napon is esett az eső, így s azt éreztük, hogy a belső helyszíneken tartott csoportfoglalkozásokon már szűkösen vagyunk – folytatta, majd a napi programokról szólt. – Áhítattal kezdtünk minden napot, rövid bibliai történet ismertetése, éneklés, imádság, majd csoportfoglalkozások következtek, ahol az életkornak megfelelő tevékenységekkel szólítottuk meg a gyerekeket és dolgoztuk fel a hallottakat, hiszen vannak óvodásaink, illetve általános és középiskolásaink is. Utóbbiak a táborban a kötelező közösségi szolgálatot is el tudják végezni. Délután kötetlen volt a program, idén járt nálunk dorombművész, és egészségügyi dolgozók tartottak bemutatót. Nem maradt el a minden évben népszerű íjászat sem egy bajánsenyei íjász közreműködésével, de újra eljött hozzánk Szalár Róbert fogathajtó is Alsószenterzsébetről, vele lehetett lovas kocsizni. Tartottunk vetélkedőt, kirándultunk Kerkakutasra a vadasparkba és voltunk a helyi tónál is. A helyi önkormányzat szintén sokat segít nekünk, rendelkezésünkre bocsátották a felújított kultúrházat, illetve a település polgármestere a régi tűzoltóautót ajánlotta fel a programra érdekességként, illetve trambulin és légvár is szolgálta a gyerekek szórakozását.

Lovaskocsizásra is lehetőség nyílt Szalár Róbert fogathajtóval

A lelkipásztor hozzátette, hogy az idei táborban fogyasztóvédelmi ellenőrzéssel is megküzdöttek, de összességében nagyon áldásos volt a rendezvény, sok pozitív visszajelzést kaptak a résztvevőktől. A hittantáborban a mobileszközök mellőzését kérik a szervezők, és az a tapasztalat, hogy a sok program és a megfelelő, tartalmas foglalkozások alatt nem is hiányoznak a gyerekeknek a különféle kütyük. Ellátogatott a táborozókhoz Körmendről Szabadi István református esperes is, akinek kellemes meglepetés volt, hogy mennyire örömteli ez az együttlét és lelkesek a gyerekek.

A rendezvényt adományokkal is támogatták, illetve pályázat keretében a Magyarország kormánya is segítséget nyújtott a megvalósításhoz.