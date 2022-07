– A céget 2006-ban alapította meg édesapám, Gergina Gyula, tudomásom szerint ez volt az első nagykanizsai székhelyű, ilyen profilú vállalkozás a városban – bocsátotta előre Gergina Szabolcs. – Sajnos, édesapám 2011- ben elhunyt, akkor én éppen a pécsi egyetemen tanultam, a második diplomám megszerzése felé haladtam, pontosabban már a célegyenesben voltam. Négy diplomám van, és az évek alatt egy felsőfokú OKJ-s végzettséget is szereztem. Tanulmányi sikereimet nagyban köszönhetem Nagykanizsának és Pécsnek. Alapvetően személyügyi szervezőnek tanultam, tehát tudatosan készültem jövőbeni feladatomra, habár az egyetem csak érintőlegesen készít fel a munkaerőközvetítésre, -kölcsönzésre, a szakma apró mesterfogásait a gyakorlatban lehet elsajátítani, a képzés pusztán alapot ad ehhez. Nem gondoltam volna, hogy ennyire hamar belecsöppenek a mély vízbe, de ha már így hozta a sors, ám legyen, azóta édesanyámmal, Gergina Gyulánéval vezetem a céget. Ő inkább a háttérmunkát végzi, a „vállalkozás arca” vagyok én, enyém a frontvonal, csúnya szóval a bevételszerzés. A munka nem kevés, van, hogy elindulok reggel 6 órakor Budapestre, és este 10 órakor hazaérve még a teljesítésigazolásokkal foglalkozom. És megesik, hogy a hétvége sem telhet pihenéssel, mert mondjuk közbejön egy toborzás, és hirdetéseket szerkesztek.

Az ügyvezető hozzátette: vállalkozásuk csak felnőttekkel foglalkozik, és a munkaerő-közvetítés a kisebb szelete tevékenységüknek, fő profiljuk a munkaerő-kölcsönzés. Emellett mezőgazdasági idénymunkát szerveznek, illetve ázsiai munkavállalók toborzásával foglalkoznak.

Érdekesség, hogy az ügyfeleink nagy része nem Nagykanizsáról kerül ki, a kezdetektől fogva arra törekedtünk, hogy a Dunántúl több városában jelen legyünk – árulta el a szakember.

Most azonban Budapest pörög nagyon, a legtöbb megbízásunk a fővárosból és annak környékéről eredeztethető. Ami manapság nagy gondot okoz a mi szektorunknak, az az, hogy gyakorlatilag teljes a foglalkoztatottság és nagyon nehéz munkaerőt találni. Szándékosan nem használtam a „jó” jelzőt, mert most már szinte ez sem fontos, akkora a munkaerőhiány, a cégek sokat elengedtek korábbi elvárásaikból annak érdekében, hogy termelni tudjanak, legyen elég munkavállalójuk. Az ember azt gondolná, hogy a fővárosban él kétmillió ember, ezért ott sokkal könnyebb dolgozókat találni, de ez nincs így, sajnos. Hiány mutatkozik – már Kanizsán is – az ágazatok többségében szakmunkásokból. De a betanított munkakörökben sem jobb a helyzet, az operátori álláshelyek feltöltése is egyre több energiát és költséget emészt fel. Kiemelt szerepük van jelenleg a személyügyi szolgáltatóknak a munkaerő felkutatásában.

Az ügyvezető eddigi pályafutása alatt számos sikert ért el. Ezek sorában megemlítette például, hogy a Humán-Társ Személyzeti Kft. felkerült a nagynevű üzleti lap, a Financial Times Európa legdinamikusabban növekvő cégeit rangsoroló listájára, ahol a 615., a magyarországi vállalkozások közül pedig a 3. helyet sikerült megszereznie. A ranglista elkészítéséhez a megelőző három lezárt üzleti év mutatóit és a pénzügyi mérleget vették figyelembe az illetékesek.

Habár ez egy lista volt, én úgy tekintek az elért eredményre, mintha díjat kaptunk volna, Magyarországról csak keveseknek sikerült ez – fejtette ki Gergina Szabolcs. – A másik siker, amire szintén büszke vagyok, hogy a Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége nekem ítélte Az év fiatal vállalkozója különdíjat 2019-ben kis- és középvállalkozások kategóriájában. Ez számomra sokat jelentett akkor és jelent most is. Idén pedig bekerülök a sikeres embereket bemutató Britishpedia hamarosan megjelenő, legújabb kötetébe. Erre felkérés alapján kerülhet sor, aminek szintén nagyon örülök, és az eddigi munkám elismeréseként élem meg.

Gergina Szabolcs számára a horgászat jelenti a kikapcsolódást, ha csak teheti, hétvégente összejön a barátokkal, és együtt mennek el pecázni valamelyik – nem feltétlenül közeli – horgászvízhez. Beszélgetésünk idején pedig esküvőre készült – a sajátjára. Párja szintén a vállalkozás munkatársa, akire nagyon büszke a munkában és a magánéletben egyaránt.

