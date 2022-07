– Azt vettük észre: ha kicsit mozgatjuk a közönséget, akkor azt „jól viselik”, és ebből a sétálóutcán elhelyezett borházak, a belváros éttermei, valamint a hosszabb nyitva tartással üzemelő kereskedelmi egységek is profitálnak – szögezte le Osvald Bálint.

S valóban: az esték során hullámzott a belváros, a vendégek boros pohárral a kezükben bejárták a fesztivál szinte minden zeg-zugát, bele-belehallgatva a koncertekbe, vagy épp táncra perdülve a dj-k előtt.

A péntek esti vihar miatt elmaradt Tóth Gabi koncertet vélhetően ősszel, a Balaton Színházban pótolják, erről már megkezdődtek az egyeztetések, mondta el lapunknak az igazgatóhelyettes.

Másnap azonban már nyoma sem volt a tomboló természetnek, így Torres Danit is láthatták a KeszthelyFest vendégei. Az énekes-zenész már sokszor lépett fel a sétálóutcában, s mint mondta, most is örömmel jött – ezúttal nem szólóban, hanem a nevét viselő trió élén állva. A színpad előtt nagyon sokan gyűltek össze, s többen Daniékkal együtt énekelték a slágereket, amelyek közt feldolgozások és latin dallamok is hallhatók voltak.