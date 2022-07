Farkas Szilárd polgármester elmondta: a beruházásra egy határon átnyúló projekt keretében nyílik lehetőség.

- 2015-ben felújítottuk a Kárpáti utcai egészségházat, amelybe a volt gyermekorvosi rendelőből az orvos és a védőnői szolgálat is beköltözött, így a rendelő teljesen funkció nélkül maradt - idézte fel a polgármester. - Egy jónak ígérkező pályázati kiírásnak köszönhetően jött az ötlet: a horvátországi Csáktornya önkormányzatával szövetkeztünk és nyújtottunk be közös pályázatot részben ennek az épületnek a hasznosítására is. Mivel az ingatlan zöldövezetben található, úgy gondoltuk, hogy egy ökocentrumot alakítunk ki az épületben. Horvát oldalon hasonló jellegű projekt zajlik, ami a madárállomány védelmét, zöld beruházások, fásítások megvalósítását célozza. A projekt vezető partnere Csáktornya, bevontuk a projektbe a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságot, egy természetvédelmi szervezetet és nyilván, Letenye önkormányzata partnerként van jelen a projektben.

Farkas Szilárd azt is elmondta: a határon átnyúló beruházás megvalósítására több, mint másfél millió eurót nyert a pályázatot benyújtó konzorcium, amiből a Letenyére eső hányad forintra átszámítva 131 millió forint. Ebből a pénzből megvalósul a volt gyermekorvosi rendelő komplex felújítása, valamint eszközbeszerzésre is sor kerül.

Az épület új tetőszerkezetet is kap Fotó: Szakony Attila

- Maga az ökocentrum funkció valójában látogatóközpontot jelent, aminek fő eleme a gyermekek környezettudatos nevelése - folytatta a polgármester. - Szeretnénk itt a fiataloknak a tanórán kívüli oktatáshoz méltó alternatívát kínálni, bemutatva nekik a térség élővilágát. Madármegfigyelő állomás is készül az épület nyugati oldalán, ezen kívül fásításra is sor kerül. Madáretetőket helyezünk ki, továbbá teljes bútorzattal és megfelelő felszereltséggel lesz ellátva az ökocentrum.

Farkas Szilárd azt is jelezte: a fejlesztésnek a projekttartalomnak megfelelően még az idei évben meg kell valósulnia, amit nehezít, hogy sajnálatos módon a kivitelező kiválasztását célzó első nyílt közbeszerzési eljárás eredménytelenül zárult, ezért azt meg kellett ismételni. Ezzel együtt a remények szerint a beruházás nyár végére, ősz elejére elkészül.

- Azt gondoljuk, hogy az ökocentrum kialakításával az utcakép is javulni fog, bár megjegyzem, van még két olyan önkormányzati tulajdonú ingatlan, melyeknek funkciót kell találni. Az egyik a volt tüdőgondozó, ezt értékesíteni fogja a képviselő-testület, a másik pedig a volt Kossuth utcai iskola - ez utóbbi méretéből fakadóan nagyobb falat lesz majd - fogalmazott a településvezető.

Farkas Szilárd végül arról is beszélt: az önkormányzat 205 millió forintot nyert bölcsődeépítésre, illetve több, mint 66 millió forintot kaptak az egyedutai óvoda belső rekonstrukciójára is.