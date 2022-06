A megyében ez az egyik legnagyobb, legtöbb résztvevőt megszólaltató eseménye a szépkorúaknak. A megnyitón Tóth Károlyné, a lovászi klub elnöke köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, hogy e rendezvények legfőbb célja, hogy lehetőséget biztosítsanak a nyugdíjas korosztály számára a művészetek iránti szeretet bemutatására, a hagyományok őrzésére, továbbadására, egymás megismerésére.

-E találkozókon tanulunk egymástól, örüljünk egymás sikereinek, és legfőképpen szórakozunk együtt - mondta. - A rendezvény sikeres megszervezésében segítségünkre volt Kovács Ferenc polgármester és Soós Veronika, az Olajbányász Művelődési Ház vezetője.

A résztvevő klubok tagjait Cseresnyés Péter, a térség országgyűlési képviselője, Pácsonyi Imre, a Zala Megyei Közgyűlés alelnöke és Kovács Ferenc, Lovászi polgármestere is köszöntötte, valamint részt vett a programon dr. Kocsis Gyula, az Életet az Éveknek Nyugdíjas Szervezet Zala Megyei

Klubszövetség elnöke is.



A programot közös énekléssel kezdték a résztvevők, szűkebb hazájuk iránti szeretetük kifejezéseként a Szép Zalában születtem című dal csendült fel. Ezután bemutatták a csoportok műsorukat. A házigazdák mellett több klub is képviseltette magát Zalaegerszegről, Nagykanizsáról, illetve Gellénházáról, Csesztregről, Fűzvölgyről, Szepetnekről, Eszteregnyéről is érkeztek a találkozóra. A klubok tagjai szavalatokkal, dalcsokrokkal, megzenésített versekkel, paródiával, színpadi jelenetekkel, operettslágerekkel és táncos produkciókkal léptek fel. A lovászi klub énekkara nagy sikert aratott műsorával, a népdalok mellett népszerű slágereket hallhatott tőlük a közönség.