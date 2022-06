A költségekből több mint 9,8 milliót a Miniszterelnökség, illetve a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. biztosított, a fennmaradó összeget pedig a veszprémi érsekség adta, illetve önerőből és adományokból fedezték.

Az esztergályhorváti templom falainak komplex vízszigetelése és teljes helyreállítása című pályázat azt a régi problémát orvosolta, hogy az épület meglehetősen vizes talajra épült, ami időről időre károsította azt. A mesterek egy új technológiával, a falak átvágásával és utólagos szigetelésével találtak erre megoldást.

Amint Cséry Gergő pacsai plébános – aki ezen a településen is szolgál – elmondta, mintegy 1,5 méteres magasságig eltávolították a felázott vakolatréteget, egészen a tégláig kívül és belül is, majd ezt követően építették be a biztonságot jelentő technológiát. Mindez lehetőséget adott arra is, hogy az elavult villamoshálózatot megújítsák. Utóbbit önerőből, illetve felajánlásokból finanszírozták.

Ezt követően, a mennyezet kivételével, kifestették az épületet, s a világitástechnikát is korszerűsítették, így a templomba LED-es fényforrások kerültek. Emellett kicserélték a nyílászárókat, s a felújítás a tervek szerint folytatódik.

– Hamarosan elkészül majd a külső vakolás – vázolta a jövő feladatait Cséry Gergő –, illetve, ha sikerül újra valamilyen pályázati forrást elnyerni, akkor a homlokzat és a külső falak teljes színezése is megtörténhet.

A plébános hozzátette: a helyiek is bekapcsolódtak a munkálatokba, jöttek segíteni például a takarításban, a bútorok helyretételében, és amióta megújult a templom, egyre többen járnak szentmisékre.

Ez talán annak is köszönhető, hogy megszűnt a dohosság és a nedvesség, s így egészen más az ember komfortérzete, fűzte hozzá Gergő atya, aki szerint ezzel a beruházással és azzal, hogy szigetelt üvegek kerültek az ablakokba, pozitívan változott a templom hőháztartása.

Mindemellett megtartották a régi konvektornyílások füstkivezetőit, amik nyáron a szellőzést biztosítják, télire pedig lezárhatók, védve, óvva a bent lévőket s magát a templomot is.