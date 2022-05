Az emberek már nagyon várták, hogy kiszabaduljanak otthonaikból, és családjukkal vagy barátaikkal fesztiválokon vegyenek részt. – Kegyes volt hozzánk az időjárás mindhárom nap, így a tervezett programokat meg tudtuk tartani – tájékoztatott Székedli Bertold, a szervező Zalaegerszegi Gasztrokulturális Egyesület elnöke. Elmondta, már péntek délután, a nyitást követően sokan látogattak ki a sportcsarnok elé és vették igénybe a fesztivál nyújtotta szolgáltatásokat.

Az esti koncertekre – Delta, Groovehouse – a középkorosztályból érkeztek a legtöbben, tapasztalta a szervező. Szombaton még melegebb időjárás fogadta a program résztvevőit. Napközben a gyermekes családok látogatták a fesztivált, hiszen közel 500 négyzetméteren játszóváros várta a kisebbeket a Jégcsarnok előtti téren. A nagyoknak a vidámpark játékai szolgáltak élménnyel. – Kora délután indult be igazán az élet. Vendégünk volt és saját standdal érkezett Szabadfi Szabolcs, vagyis Szabi, a pék, aki gourmet pizzájával mutatkozott be a zalai közönségnek. A hétvége csúcspontja az 50 éves Lord zenekar kétórás koncertje volt, amelyre csordultig megtelt a Sportcsarnok előtti tér – folytatta Székedli Bertold. Vasárnap délután néhány gomolyfelhő zavarta meg a napsütést, de így is sokan ellátogattak a majálisra.

A helyi tánccsoportok mellett bűvészshow, japán dobszínház és tamburazenekar váltotta egymást a színpadon. A rendezvényen népszerű volt a Folkbazár, ahol 25 kézműves, helyi termelő kínálta portékáit. – Nem volt ennyi látogatója még a fesztiválunknak, mint ezen a hétvégén. A vendéglátósok és a vidámparkot üzemeltetők visszajelzése is pozitív, hiszen nem számítottak rá, hogy ilyen sokan látogatják majd a rendezvényt – összegzett Székedli Bertold. A szervezők nem pihennek, hiszen már készülnek a szeptemberi sörfesztiválra, amelyen neves hazai előadók fellépésére számíthat a közönség.