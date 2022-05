Az eseményen Magyar Ferenc, a Nagykanizsai Tankerületi Központ igazgatója köszöntötte a megjelent pedagógusokat. Beszédében kiemelte: már abban a szerencsés helyzetben vannak, hogy elvek és módszerek tekintetében sok ezer év jó példái állnak előttük, s ismerik az is: mit és hogyan nem szabad.



– A naprakész ismeretek megszerzését és elmélyítését szolgálja tankerületünk neveléstudományi konferenciasorozata – folytatta magyar Ferenc. – A járványidőszak után a céljaink változatlanok, vagyis segítjük, támogatjuk az oktató-nevelő munkát, és ahogyan eddig, úgy a jövőben is a pedagógusok véleményét kikérve szeretnénk alakítani, formálni a szakmai programot. Kapukat nyitunk az ismeretek felé, hiszen közös hivatásunk a gyermek, akit nemcsak oktatnunk, hanem formálnunk, támogatnunk is kell, amihez korszerű tudásra van szükségünk.



A tankerületi igazgató köszöntője után a konferencia védnöke, Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő megnyitójában elmondta: a járvány okozta nehézségek a neveléstudomány terén új problémákat hoztak a felszínre, melyekre megoldásokat kellett találni. Az otthoni, interneten keresztüli tanulás és tanítás kihívások elé állította a pedagógusokat. Ezenfelül állandó megoldandó feladat, hogy miképp lehet a saját öntudatra ébredő fiatalokat vezetni, hogy az ellenállás helyett partnerként dolgozzanak együtt az iskolákban, mutatott rá az országgyűlési képviselő. Mint mondta: remélhetőleg eljutnak a megoldásokhoz.



A konferencia ötletgazdája, a központ iskolapszichológus munkaközösségének vezetője, Sipos Edit – látva a sok érdeklődő pedagógust – úgy fogalmazott: jól döntöttek, amikor Magyar Ferenccel megszervezték a szakmai találkozót.



– A koronavírus mindent felborított a gyerekek és a felnőttek életében is – mondta köszöntőjében. – A fiatalok esetében azonban ez sokkal súlyosabb probléma, mint a felnőtteknél, s várhatóan hosszú évekre következményei lesznek. Három tanév telt el kapcsolatok és közösségek nélkül. Ez látszik az iskolákban a hozzáállásukon, a motivációjukon és a viselkedésükön. Ahhoz, hogy ebből az állapotból kihozhassuk a tanulókat, olyan pedagógusokra van szükség, akik rendelkeznek azzal a tudással, hogy miképp lehet újra visszahozni őket a megszokott ritmusba.