A burkolatmegerősítést csütörtökön végezték el a kivitelezéssel megbízott szakemberek. Vida József polgármester úgy fogalmazott: ezzel jelentősen javulnak a közlekedési feltételek a településen, hiszen a régi burkolat kopott és töredezett volt, az út felületét pókhálószerű repedések és kátyúk tarkították. A burkolat többek között azért ment tönkre, mert annak idején költséghatékony megoldásként kevés dolomitot is tartalmazó kavicsos aszfaltréteget terítettek le, s az közel sem volt olyan tartós, mint a mostani bazaltos aszfalt.

– A faluból ezen az útszakaszon keresztül közelíthető meg a temető, itt található a tehenészeti telep és a gázfogadó állomás, ugyanakkor összeköttetést is biztosít a 86-os út felé, ezért sokan használják. Nemcsak helyiek, de a beszállítók többsége is ezen közlekedik, mivel így is biztonságosabbnak és kényelmesebbnek találták, mint a helyenként kritikus állapotban lévő állami bekötőutat – magyarázta a polgármester, majd szólt a felújítás műszaki tartalmáról is.

Eszerint a 200 méter hosszú szakasz négy méter szélességben kapott kétrétegű aszfaltot, így nemcsak minőségi javulást értek el, de reményeik szerint sokkal tartósabb, időtállóbb is lesz az út. A burkolatmegerősítés mellett a kétoldali árkolást is elvégezték – erre azért volt szükség, mert az út vízelvezetése eddig egyáltalán nem volt biztosított –, valamint az átadást megelőzően sor kerül még a padka kialakítására is.