Erről is szólt beszámolójában Horváth Róbert, a Zala Megyei Polgárőr Szövetség elnöke szombaton a civil szervezet éves közgyűlésén.



A koronavírus-járvány miatti korlátozások idején ugyanis a polgárőrök vállalták magukra, hogy az időseket, a legrászorultabbakat a napi teendőkben, például a bevásárlásokban segítsék. Akik ezt igénybe vették, ránk bízták a pénzüket és egy pillanatig sem féltek, hogy csalódniuk kell, emelte ki Horváth Róbert a művelődési házban megtartott rendezvényen.



Szólt arról is, hogy kivették részüket a tömeges oltások idején az oltópontok zavartalan működtetéséből is.



A járvány enyhülése azonban nem csökkentette feladataikat, mert a kormány számít rájuk a déli határszakasz védelmében is, ahol rendszeresen adnak egyhetes szolgálatot a zalai polgárőrök is. Többen közülük szabadságot vesznek ki, hogy teljesíteni tudják az önkéntesen vállalt feladatokat, számolt be róla.



Mindezt úgy, hogy közben újraindult az élet, a települések igyekeznek pótolni az elmaradt rendezvényeket, és ezeken a polgárőrök jelenléte szinte kötelező elem. A következő napokban, hetekben például országos és nemzetközi kerékpárosversenyek lebonyolításában is számítanak rájuk, ezeken 80-90 polgárőr ad szolgálatot, említette meg.



Az elmúlt esztendő történéseit taglalva elmondta, hogy a megyében 113 egyesület működik 3961 taggal, és ez az adat némi csökkenést mutat. Ebben közrejátszik az országot is jellemző idősödés – erről egy adat: 688 zalai tag töltötte már be a 60. életévét. Az utánpótlást jelentő fiatalok, 14–18 év közöttiek száma 53, és reményt keltő, hogy többen választották közösségi szolgálatuk helyeként a polgárőrséget: tavaly 58 középiskolás döntött így. Az elmúlt esztendőben a zalai polgárőrök összesen 209 122 óra szolgálatot adtak, ami napi 525 órát jelent és 55,6 órát tagonként. Segítették egyebek mellett a rendőrség, az adóhatóság, a katasztrófavédelem munkáját, kivették részüket a járványügyi feladatokból, sportrendezvények biztosításából. Munkájuk során 4709 esetben intézkedtek: bűnelkövetőt tartottak vissza, körözött autót jeleztek, segítséget nyújtottak, információt adtak át. Mindemellett pedig részt vettek eltűnt személyek felkutatásában is.



Munkájuk ellátását 71 szolgálati gépkocsi, 38 robogó, 2 motorkerékpár, 152 kerékpár segíti, adnak lovas és kutyás szolgálatot is. Rendelkeznek két gépjármű-felismerő készülékkel, valamint 2 mobil KRESZ-parkkal, utóbbiakat elsősorban a fiatalok oktatásában hasznosítják.



A 30 éve működő Országos Polgárőr Szövetség zalai szervezete bekapcsolódott falugondnoki képzésbe is, hiszen kölcsönösen hasznos információkkal tudják egymást segíteni, számolt be Horváth Róbert.



Az idei feladataik közül kiemelte a határvédelmet, valamint a fiatalok bevonását a polgárőri mozgalomba.



A polgárőrök munkája is hozzájárult ahhoz, hogy Zala megye a legbiztonságosabbak közé tartozik, amiért köszönet illeti őket. Ezt dr. Vereckei Csaba megyei rendőrfőkapitány fogalmazta meg.



A közgyűlésnek helyet adó város nevében Kelemen Tamás polgármester fejezte ki elismerését a polgárőrök szolgálatáért, amivel segítették az önkormányzatokat és a közbiztonság fenntartását.



Az éves közgyűlésen az átlagon felüli teljesítmények elismeréseként kitüntetéseket is átnyújtottak. Polgárőr Érdemkereszt arany fokozatát vehette át Magyar Zsolt (Kacorlaki PE), Sipos Ferenc (Baki PE), Szabóné Csernovicz Éva (Bazitai PE), e kitüntetés ezüst fokozatát kapta meg Hörcsöki Tamásné (ZMPSZ gazdasági vezető), Billege István (Letenyei PE), Németh Ferenc József (Söjtöri PE), míg a kitüntetés bronz fokozatát Borsos József (a ZMPSZ felügyelőbizottság elnöke), Zsálek Tibor (Pózvai PE), Martinkovics András (Pacsai PE). A polgárőrség támogatásának elismeréseként Szent László- emlékplakettet nyújtott át Kelemen Tamás polgármesternek Horváth Róbert.