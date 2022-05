Ennek tiszteletére, 1992-től, a kormány határozata alapján, május 21-én ünnepeljük a magyar honvédelem napját, emlékeztetett Bajzik Lajosné klubtitkár. Lapunknak arról számolt be, hogy a klub nyugállományú tisztjein kívül a győri 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred és a zalaegerszegi 12. Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda vezetői, továbbá a keszthelyi katasztrófavédelmi kirendeltség képviselői is elhelyezték koszorúikat a keszthelyi emlékhelyen felállított kopjafánál. A hősies tettet méltatta, a hős hazafiakat felidézte Tar Ferenc történész. Beszédet mondott az önkormányzat nevében Raffai-Réz Ildikó képviselő is. A szónokok kiemelték elődeink elévülhetetlen érdemeit, az el nem felejthető történelmi nagyságukat, emlékezve mindazokra, akik küzdöttek, szenvedtek, életüket áldozták a hazáért.