A munkálatok során a templomkerttel egybenyitott, hatalmas kiterjedésű udvart tették rendbe Molnár János világi elnök és Horváth Gyula polgármester közös irányításával. A résztvevők megtisztították a területet az elburjánzott aljnövényzettől és az őszi-téli időszakban lehullott levelektől, letöredezett ágaktól-gallyaktól, továbbá kivágták az elszáradt almafákat, valamint némi területrendezést és parkosítást is végeztek. Emellett az épület tetőcsatornáit is megtisztították a bennük az évek során felgyülemlett levéltől.

– A volt plébániaépület hasznosítására az egyházmegyei illetékesek, valamint a helyi hívek lelki gondozását is végző salomvári plébános, Mikolás Attila egyetértésével konkrét terveket vázoltunk fel – mondta a folytatással kapcsolatban Horváth Gyula. – A nagytermet közösségi szálláshellyé szeretnénk átalakítani, hogy a térségbe érkező zarándokokat, vagy azon személyeket, akik számára az egyszerűbb szálláslehetőségek is megfelelőek, fogadni tudjuk. Ehhez kapcsolódva egy másik helyiséget melegítő- vagy teakonyhává fejlesztene az egyházközség, illetve egy korszerű zuhanyzó és WC kialakítására is szükség lenne. A viszonylag nagy alapterületű épület elülső, utcafronti része korábban lakásként szolgált, ezt a funkcióját a jövőben is megtartanánk, ám a teljes körű belső felújítás véleményünk szerint ott is elengedhetetlen.

Horváth Gyula hozzátette még, hogy az említett munkálatok költségeit a legnagyobb részben pályázati támogatásból szeretné előteremteni az egyházközség. Igényüket be is nyújtották már a Magyar falu programhoz, ám az egyházi közösségi terek fejlesztése döntési listáján sajnos nem szerepelnek a nyertes pályázatok közt. Arról pedig egyelőre nincs információjuk, hogy esetleg tartaléklistásként egy későbbi időpontban számíthatnak- e támogatásra. A polgármester szerint magát az épületet és annak környezetét ettől függetlenül rendben kell tartaniuk a helyi lakosoknak, a közösségi munkát is ennek érdekében szervezték meg.