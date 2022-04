A csütörtöki közgyűlés Ferincz Jenő performanszával kezdődött, aki ezúttal lemondási nyilatkozatot adott át a Fidesz- frakció tagjainak, majd két Fidesz-ellenes táblát tartva a magasba, némán demonstrált a közgyűlésen.

Egészen addig tette ezt, míg Balogh László polgármester fel nem szólította, hogy üljön le. Az érdemi képviselő-testületi munka ezt követően kezdődött.

Elsőként Berke László nagykanizsai rendőrkapitány adott tájékoztatást a város bűnügyi, illetve közbiztonsági és közlekedésbiztonsági helyzetéről az elmúlt év statisztikái alapján.

Berke László elmondta: az ismertté vált bűncselekmények mintegy 80 százalékát eredményesen felderítette a rendőrség. Tavaly ugyan csökkent a személyi sérüléses balesetek száma, amit sikerként is el lehetne könyvelni, de ha az ittas vezetők és elsőbbséget meg nem adók számát is figyelembe vesszük, akkor árnyaltabb képet kapunk. A legtöbb baleset Kanizsán még mindig gyorshajtás miatt következik be. A kapitány egy, a Teleki utcára tervezett trafibox telepítésével kapcsolatban elmondta: sajnálja, hogy az önkormányzat visszautasította a felajánlást.

Az utóbbi témával kapcsolatban Balogh László polgármester és dr. Fodor Csaba, az ÉVE frakcióvezetője is türelmet kért a kapitánytól, hiszen nem arról van szó, hogy az önkormányzat nem szeretne ilyen berendezést, sokkal inkább arról, hogy a telepítéshez szükséges források a Sberbankban ragadtak.

Ezt követően az önkormányzati cégek tavalyi beszámolói kerültek terítékre, melyek közt akadt, amelyet vita nélkül fogadott el a testület, és olyan is, melynél egymásnak feszült a két frakció. A Kanizsa Médiaház Kft. és a Városfejlesztő Kft. tevékenységét számos kritika érte a Fidesz-frakció oldaláról, ezekre az ÉVE-frakció próbált válaszokat adni. Végül az ÉVE közgyűlési többsége valamennyi beszámolót elfogadta.

Ismét napirendre került a tavaly kapott 588 millió forintos kormányzati támogatás felhasználása, miután a Belügyminisztérium nem fogadta el a fejlesztési lista módosítását – erről Pogácsás Tibor államtitkár levélben tájékoztatta nemrég a képviselő-­testületet. Az ÉVE mégsem törődött bele a történtekbe, dr. Fodor Csaba frakcióvezető módosító indítványt terjesztett elő, miszerint az önkormányzat kérjen személyes találkozót Pogácsás Tibor államtitkártól, hogy meg­győzzék a fejlesztési listán szereplő tételek megváltoztatásáról. Bizzer András alpolgármester (Fidesz) ezt egyáltalán nem tartotta jó ötletnek, kifejtette: a minisztérium egyértelmű választ adott, ezen az sem változtat, ha Nagykanizsáról delegáció megy Budapestre. Most inkább azzal kellene foglalkozni, folytatta Bizzer András, hogy mielőbb kiviteli tervek és pontos költségvetés kapcsolódjon a felújítási tételekhez, ellenkező esetben semmi nem fog megvalósulni a tervezett beruházásokból.

Miután a két frakció nem tudta meggyőzni egymást, a többség úgy döntött, hogy háromfős delegáció – Balogh László polgármester, dr. Fodor Csaba és Horváth Jácint (ÉVE) – indul tárgyalni Budapestre.

A közgyűlés ismét foglalkozott a városnapi programokkal, amelyeket most hétvégén kellett volna megrendezni, ám az idő rövidsége és az anyagi források szűkössége miatt elhalasztották. Az ülésen eldőlt, hogy a rendezvényt szeptemberben, a Dödölle Fesztivállal összevonva rendezik meg, a szervezésre a pályázati kiírást május 10-ig teszik közzé.