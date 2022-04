Verset, prózát és modern táncot mutattak be abból az alkalomból, hogy férfinapot tartottak. Az előadottakat humorral szőtték át, általános derültséget keltve, számolt be lapunknak az eseményről Bajzik Lajosné klubtitkár. A hölgyek nagy sikert arattak táncösszeállításukkal is, amit a klub Népek Tánca Tánccsoportja adott elő. Nem maradt el a vendéglátás sem, s végezetül régi slágerekre lejtették a táncokat.