Az egykor Zala megye csodái közé is beválasztott harangláb állapota az utóbbi két-három évben jelentősen romlásnak indult, így szükség lenne egy újabb állagmegóvó munkálatra. Nagy István polgármester azt mondja, a műemléki védettségű harangláb szerkezete jó állapotban van, a zsindelyeknél azonban pudvásodás, mohosodás tapasztalható, s a további problémák megelőzése érdekében mielőbb szükség lenne a felújításra.



– Beázásról egyelőre szerencsére nincs szó, néhány zsindely azonban már most cserére szorul – magyarázta a polgármester. – Ez azonban nem olyan egyszerű feladat, mint ahogy az első látásra tűnik. Örökségvédelemmel foglalkozó szakemberek megvizsgálták a haranglábat, s azt mondják, egyes zsindelyek önmagukban nem cserélhetők, a javításhoz valamennyit le kell szedni. Így viszont már nincs értelme a régieket visszarakni, vagyis teljes zsindelyezésre lenne szükség, aminek költségét csak a pályázati támogatásból tudjuk biztosítani – magyarázta.



Nagy István hozzátette: a Leader alap egyik pályázati célelőirányzata éppen a vidéki örökség védelmét szolgálná, oda tehát benyújthatnák igényüket. Élni is kívánnak ezzel a lehetőséggel, ám a Lea­der pályázati rendszer igen lassú, ezért most még nem látni, hogy mikor kerülhet sor az állagmegóvó munkálatokra. A község önkormányzata egy másik tervét is Leader pályázati támogatással szeretné megvalósítani, a faluközpontban egy dupla garázst és tárolót kívánnak építeni, ahol azokat a gépeket és eszközöket helyeznék el, amiket a Magyar falu programban elnyert támogatásból vásároltak.



– Közbeszerzés alatt áll a második körös szennyvízpályázatunk, ez valószínűleg idén meg is valósulhat – folytatta a polgármester. – Átfogó fejlesztési programot indítottunk el, egyedi szennyvíztisztító berendezéseket telepítünk a községben található ingat­lanokhoz. Első körben 32 ingatlan csatlakozott, most mintegy százmillió forintos pályázati program révén további 30-33 berendezés telepítésére kerül sor. Ezzel, leszámítva azt a néhány ingatlant, amelyeknek a tulajdonosai elzárkóztak a lehetőség elől, Nemesnépen teljes körűvé válik az ellátottság.



Nagy István három további tervezett programról is beszélt. Mint mondotta, a Magyar falu programhoz a temetői infrastruktúra fejlesztésére, egy útfelújításra, valamint a közösségi tér felújítására nyújtottak be pályázatot. Utóbbi a kultúrház belső felújítását, belső nyílászáróinak cseréjét, a könyvtár átalakítását, a polgármesteri szoba modernizálását és az elektromos hálózat korszerűsítését foglalja magába. A napokban közzétett döntési lista alapján egyelőre egyik kérelmük sem kapta meg a támogatást, ám abban bíznak, hogy a tartaléklistáról ősszel jut pénz ezekre a célokra is.