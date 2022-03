A város határában lévő Helyi Értékek Házánál található gasztro udvar adott helyet a rendezvénynek, melynek megnyitóján Horváth László, a város polgármestere köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, hogy egy magyar-horvát kulturális és turisztikai együttműködési program keretében kerül sor a rendezvényre, Lenti partnere ebben a horvátországi Muraszerdahely. A program célja, hogy egyesítse az ágazatokon átnyúlva a közösség tagjait és kiaknázzák a kultúra, valamint a turisztika adta lehetőségeket.

- A partnerség célja, hogy a létrejövő közös turisztikai stratégia, turisztikai promóciós és kommunikációs terv, kulturális rendezvények a kifejlesztett eszköztárral együtt biztosítsák és támogassák az együttműködést. Arra törekszünk, hogy a határtérség kulturális közösségei körében hosszú távon is hatékony és fenntartható partnerség alakuljon ki - fogalmazott a megnyitón a polgármester, majd arról is beszélt, hogy Lenti térségének egyik értékét a zöld környezet, az erdőségek, fás legelők, szőlőhegyek, belterületi parkok jelentik. Kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület a Kerka-mente, ahol több védett és fokozottan védett élőhely és növény is található, mint a tőzike, a hóvirág, vagy a kockás kutoliliom.

A tőzikefesztivál programjai közül a vezetett túra vonzotta leginkább az érdeklődőket, közel 40-en indultak el a Kerka patak mentén a lentiszombathelyi városrész irányába a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság munkatársaival és ismerkedtek a kora tavaszi erdei környezettel.