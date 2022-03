Több intézményben szolidaritási nyilatkozat aláírásával fejezték ki egyetértésüket és támogatásukat. A január 31-i sztrájkhoz képest csökkent a résztvevők száma, mondta Békési Tamás. Ennek okát abban látja, hogy olyan légkör alakult ki, ami többeket eltántorított a sztrájktól.

– Álhírek kaptak lábra, sokan úgy vélték, retorziótól kell tartaniuk. Elterjedt olyan híresztelés is, hogy a munkabeszüntetés idejére felfüggesztik a társadalombiztosításukat, mintha az idő alatt munkanélküliek lennének – említette. – Ez nem történhet meg, mert a sztrájk törvényes munkavállalói eszköz, de akadt, aki emiatt lépett vissza – tette hozzá. Szólt arról, hogy törekedtek a sztrájkot úgy lebonyolítani, hogy a diákokat a lehető legkevesebb hátrány érje. Sztrájknapnak hirdették meg megyénkben március 23-át is, de akkor a munkabeszüntetésben részt vevő pedagógusok is dolgoznak, hogy a tanulók a két sztrájknap alatt ne nélkülözzék a tanórák 50 százalékát, ami törvényi előírás.